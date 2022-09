Coupe du Monde (F) / Johannès : « Je pense que c'est bien d'avoir perdu ces matchs de préparation »

L'édition 2022 de la Coupe du Monde féminine de basket se rapproche. Son coup d'envoi est même prévu dès ce jeudi. Les différentes nations participant à ce prestigieux événement se trouvent forcément déjà sur place, à savoir en Australie. C'est notamment le cas de l'équipe de France. Des Bleues qui ont terminé leur préparation sur place, avec seulement des défaites à la clé. D'abord contre l'Australie (92-88) puis face au Japon (69-59). Quant au troisième et dernier match de préparation, contre les Etats-Unis, triples tenantes du titre et championnes olympiques en titre après leur sacre à Tokyo au Japon, à l'été 2021, il s'est tenu ce lundi. Il a finalement été transformé en "scrimmage", un match d'entraînement qui s'est déroulé à huis clos et durant lequel les points n'ont pas compté. Pas de quoi forcément inquiéter l'une des stars françaises, à savoir Marine Johannès, alors que l'Australie et le Japon se retrouveront dans la même poule que la France.

"On a beaucoup été championnes des matchs amicaux"

Devant la presse et dans des propos rapportés par l'AFP, l'arrière tricolore a ainsi notamment déclaré, pas plus tard que ce lundi, du côté de Sydney, à propos de ces fameux matchs perdus : "Pour être honnête, je pense que c'est bien d'avoir perdu. Ces dernières années, on a beaucoup été championnes des matchs amicaux et ça ne nous pas beaucoup aidées. On sait que ça va être super dur. L'Australie et le Japon sont parmi les trois-quatre meilleures nations mondiales, donc c'est bien de s'y confronter." Avant ces fameux derniers matchs, la France avait remporté ses trois premières rencontres de préparation, contre la Bosnie-Herzégovine et face à la Belgique à deux reprises. L'équipe de France débutera sa compétition dès ce jeudi, à 12h30 heure française, avec un premier duel contre l'Australie, le pays hôte. Quant au duel contre le Japon, il aura lieu le 26 septembre prochain.