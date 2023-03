Coupe du Monde 2023 : les Etats-Unis vont se préparer aux Emirats Arabes Unis

Après la NBA en octobre dernier, c'est au tour de la Fédération américaine de basket-ball de poser ses valises à Abu Dhabi. Comme annoncé en janvier dernier, les joueurs et le staff de Team USA effectueront une partie de leur préparation pour la Coupe du monde aux Emirats Arabes Unis, et ce stage prendra le nom de « USA Basketball Showcase ». Il s'agit d'ailleurs d'un tournoi puisque les Américains affronteront la Grèce des frères Antetokounmpo le 18 août, puis l’Allemagne des frères Wagner le 20 août. Entre les deux matches, les Grecs et les Allemands s'affronteront le 19.

« Nous sommes ravis de nous impliquer avec des fans du monde entier, tout en offrant à nos joueurs et entraîneurs des expériences mémorables sur et en dehors du terrain », déclare Jim Tooley, le directeur général de la fédération américaine, dans un communiqué. « Nous sommes reconnaissants aux fédérations de Grèce et d’Allemagne pour leur participation alors que nous nous préparons pour la Coupe du monde FIBA 2023, pour ce qui s’agit sans doute de la compétition de basket la plus difficile. »

Il faut savoir que ce tournoi se déroulera une semaine avant le début de la Coupe du monde, qui aura lieu du 25 août au 10 septembre, en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Les Etats-Unis, la Grèce et l'Allemagne font partie des qualifiés, et ils seront accompagnés des trois pays organisateurs, ainsi que la France, la Serbie, l'Espagne ou encore la Slovénie et la Lituanie.

En revanche, il y aura des absents de marque avec l’Argentine, vice-championne du monde en titre, la Belgique, la Croatie, le Nigeria, la Pologne, la République tchèque, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine.