Du pain sur la planche avant l'Australie



Après calculs 📈 et malgré la défaite, la France est qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 ! @FIBAWWC #EDFBasket https://t.co/opQ1TFLzuG

— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) February 11, 2022

BASKET - MONDIAL 2022 / QUALIFICATIONS

Jeudi 10 février 2022

France

Vendredi 11 février 2022

France

Dimanche 13 février 2022

France

Groupe B

France 3 >>> Qualifiée

La qualification sans la manière. Alors que la France avait idéalement débuté son tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2022 en battant le Mali jeudi (77-66), les Bleues ont cette fois connu un raté... finalement sans conséquence. Car, ce vendredi,En effet, grâce à un point-average positif (+9), les Tricolores sont désormais qualifiées pour le prochain gros rendez-vous international, qui aura lieu du 22 septembre au 1er octobre. Lors de ce deuxième match, dans la Ranko Zeravica Sports Hall, tout avait pourtant très bien commencé pour la France, largement devant après le premier quart-temps (28-11).A force de grappiller, les triples championnes d’Afrique ont fini par revenir à hauteur des Bleues, puis sont passées devant au tableau d'affichage., à un peu plus de six minutes du terme de la rencontre. Par la suite, si Marine Johannès (18 points) et ses coéquipières sont restées au contact et ont même pu repasser devant par deux fois (59-58, 65-64), ce sont bien les joueuses d'Otis Hughley qui ont eu le dernier mot. Bien que battues, les Françaises ont donc profité de l'étonnante formule dans ce tournoi pour se qualifier pour la Coupe du monde dans quelques mois. D'ici là, il faudra montrer un tout autre visage pour espérer enfin franchir un cap. Entre la défaite et les 25 balles perdues ce vendredi, Toupane et son staff vont en effet avoir du travail avant de s'envoler pour l'Océanie.Le dernier ticket de ce groupe B se jouera entre le Nigéria et le Mali.- Nigéria : 90-76- Mali : 77-66Mali -: 64-84: 67-65Nigéria - Mali- ChineNigéria 3Mali 2>>> Les trois premières équipes du groupe sont qualifiées pour la Coupe du monde 2022 en Australie.