Coupe du Monde 2022 (F) : Les Bleues signent un bel exploit face à l'Australie

Les Bleues ont climatisé Sydney ! Annoncée parmi les favorites pour le titre mondial sur ses terres, l’Australie a vu l’équipe de France signer une performance de tout premier ordre et s’imposer de manière logique. Si Bec Allen (16 points) a lancé les Australiennes sur un tir à trois points, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ne se sont pas laissées dépasser et ont répondu grâce au début du festival de Gabby Williams (23 points). Trouvant des espace dans la défense de l’Australie, cette dernière a permis aux Bleues de prendre les commandes avec quatre points d’avance à un peu plus de trois minutes de la fin du premier quart-temps. Toutefois, sous l’impulsion de Lauren Jackson (3 points), qui est par la même occasion devenue la troisième joueuse à dépasser les 600 points inscrits en Coupe du Monde, l’Australie a répliqué pour virer en tête d’une longueur à 76 secondes du buzzer. Iliana Rupert (4 points, 5 rebonds) est alors sortie de sa boîte pour remettre l’équipe de France devant à l’issue du premier quart-temps.

L’Australie a tenu tête

Remontées par Sandy Brondello, les hôtes du tournoi ont fait passer un mauvais moment aux Bleues. Un 6-0 emmené par Cayla George (5 points, 7 rebonds) a permis à l’Australie de repasser devant avec cinq longueurs d’avance, son plus gros écart dans cette rencontre. Malgré quelques maladresses, les joueuses de l’équipe de France se sont accrochées avec notamment Alexia Chartereau (9 points, 7 rebonds) à la manœuvre. Juste avant la mi-temps, Iliana Rupert puis Mamignan Touré (7 points), remplaçante de dernière minute de Marine Johannès, ont offert aux Tricolores un avantage de trois points ensuite réduit à un seul à la suite de deux lancers francs réussis par Samantha Whitcomb (8 points). Dès le retour sur le parquet du SuperDome, les Bleues ont pris le contrôle des opérations face à un public australien médusé. Sarah Michel (5 points, 8 rebonds) a enquillé les paniers et les passes pour permettre aux Tricolores de prendre sept points d’avance.

Les Bleues ont fini fort

Un signal d’alarme pour l’Australie, qui a haussé le ton sous l’impulsion de Marianna Tolo (8 points, 6 rebonds) pour se rapprocher très vite à deux longueurs mais sans jamais recoller totalement. Un 5-0 de « Migna » Touré et une défense de fer a alors permis aux Bleues de reprendre un peu d’air à l’approche des dix dernières minutes. Un ultime quart-temps qui a vu l’Australie jeter ses dernières forces mais sans que cela change la donne. En effet, après avoir réduit l’écart à quatre longueurs, les joueuses de Sandy Brondello ont pris un nouvel éclat avant une fin de match à sens unique. Marieme Badiane (8 points), Gabby Williams et Marine Fauthoux (10 points, 6 passes) ont infligé un 7-0 aux Australiennes pour une victoire tricolore de treize longueurs (57-70). Un succès qui met les Bleues sur de bons rails dans un groupe loin d’être évident et qui devra être confirmé dès ce vendredi face au Canada. L’Australie, pour sa part, est déjà sous pression.



BASKET - COUPE DU MONDE 2022 (F) / GROUPE B

1ere journée - Jeudi 22 septembre 2022

Canada - Serbie : 67-60

Japon - Mali : 89-56

Australie - France : 57-70



Classement du Groupe B

1- Japon 2 points

2- France 2

3- Canada 2

4- Serbie 1

5- Australie 1

6- Mali 1