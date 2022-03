Coupe du Monde 2022 (F) : Les Bleues dans le groupe B avec le Canada et l'Australie

The #FIBAWWC Groups are set 🙌



So many exciting matchups will take place in Sydney come September, what are the most intriguing for you? 🤔 pic.twitter.com/755XcLi4tZ

— FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) March 3, 2022

Les Etats-Unis seront dans le groupe A

L'équipe de France de basket féminin est fixée. Ce jeudi a eu lieu le tirage au sort du premier tour de l'édition 2022 de la Coupe du Monde. Une compétition programmée à l'automne, et plus précisément entre le jeudi 22 septembre et le samedi 1er octobre prochains, du côté de Sydney en Australie. A cette occasion,, troisième des éditions 1979 et 1986, respectivement troisième et quatrième nations mondiales, sans oublier le Japon, vice-champion olympique en titre et qui avait battu les Françaises en demi-finales de cette même édition 2020 des Jeux d'été de Tokyo au Japon. Quant aux deux autres nations présentes également dans ce même groupe, il s'agit du Nigéria, huitième en 2018 et qui a battu les Tricolores au tournoi qualificatif de la mi-février, et de la Serbie, absente de la dernière édition mais championne d'Europe en titre après avoir battu les Bleues en finale.Les protégées de Jean-Aimé Toupane auront donc fort à faire pour tenter de se hisser hors de cette poule, surtout face à certains adversaires qui n'ont pas vraiment réussi aux troisièmes des derniers Jeux d'été de Tokyo au Japon. Pour espérer pouvoir aller plus loin dans la prestigieuse compétition, il faudra alors terminer à l'une des quatre premières places.A ce moment-là, un nouveau tirage au sort aura lieu. Pour ce qui est du groupe A, il sera relativement moins dense que le B. Malgré tout, on peut notamment noter la présence des Etats-Unis, triples tenants du titre et donc forcément ultra favoris. Avec les Américaines, on retrouve la Belgique mais également la Chine, sans oublier la Corée du Sud, la Bosnie-Herzégovine ainsi qu'une ultime équipe encore à déterminer, après l'exclusion de la Russie.