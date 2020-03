Coupe d'Europe (F) : L'Euroligue, l'Eurocoupe et la FIBA Europe Cup ne reprendront pas cette saison

L'ASVEL, Bourges, Lattes-Montpellier, Charleville et Basket Landes en resteront là

Les deux Coupes d'Europe majeures du basket féminin ne reprendront pas cette saison !« Le comité de direction a décidé de suspendre indéfiniment et sans reprise avant la fin de saison tous les matches des compétitions organisées par la FIBA Europe (Euroligue, Eurocoupe et FIBA Europe Cup), explique le communiqué de la Fédération internationale. L'instance précise par ailleurs que « dans les semaines à venir, selon l'évolution de la pandémie et les futures décisions de la FIBA concernant ses compétitions, le Board prendra les décisions nécessaires concernant les statuts des éditions 2019-2020 de ces compétitions. »L'aventure s'arrête donc brutalement en Euroligue pourle 11 mars dernier en quarts de finale aller comme pour. Quant à Lattes-Montpellier, il était toujours en attente de son sort après avoir refusé de se rendre en Russie pour affronter Ekaterinbourg dans le cadre du match aller. Autres équipes françaises concernées, mais en Eurocoupe cette fois,mardi dernier. Là non plus, le match retour n'aura jamais lieu. La FIBA Europe Cup, en revanche, ne concernait plus aucun de nos représentants.