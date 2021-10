Coupe de France : Pau-Lacq-Orthez - Cholet et Lyon - Charleville-Mézières à l'affiche

Un classique, @EBPLO ⚡️ @CB_officiel et des affiches alléchantes pour les 16e de finale de la #CDFBasket 🏆🏀

🗓️ - Matches le mercredi 17 novembre 2021



Le tirage complet 👇https://t.co/GFRgD9y9Re



— FFBB (@ffbasketball) October 22, 2021

au siège de la Fédération française de basket (FFBB). Chez les hommes (16emes de finale), ce tirage a donné lieu à une confrontation dans le Béarn entre les deux clubs historiques que sont Pau-Lacq-Orthez et Cholet. L'autre et seul duel entre deux clubs de Betclic Elite mettra aux prises le Paris Basket et Roanne. Du côté des femmes (8emes de finale), les boules ont réservé des retrouvailles entre les Lyonnaises et les Flammes Carolo deux mois après la gifle (95-69) reçue dans les Ardennes par les protégées de Tony Parker lors de la 2eme journée de Ligue Féminine. Les cinq qualifiés de ces 8emes de finale du Trophée Joë Jaunay seront rejoints en quarts par trois équipes ayant participé ou participant à l'Euroligue. En ce qui concerne le Trophée Robert Busnel, les huit équipes qualifiées rejoindront les huit équipe de Betclic Elite ayant participé aux play-offs la saison dernière.Pau-Lacq-Orthez - CholetSaint-Quentin (Pro B) - Blois (Pro B)Boulazac (Pro B) - Évreux (Pro B)Limoges - Chartres (NM1)Paris - RoanneFos-sur-Mer - Mulhouse (NM1)Gravelines-Dunkerque - Nancy (Pro B)Vichy-Clermont (Pro B) - Châlons-ReimsNB : Les matchs se dérouleront le mercredi 17 novembre à 20h00Lyon - Charleville-MézièresCharnay - LanderneauAngers - TarbesSaint-Amand - Roche VendéeCherbourg en Cotentin (LF2) - Villeneuve-d'AscqNB : Les matchs se dérouleront le samedi 4 décembre à 21h00