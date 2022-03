Coupe de France (H/Quarts de finale) : Pau-Lacq-Orthez disputera les demi-finales

BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / QUARTS DE FINALE

Samedi 26 mars 2022 (à l’Arena Loire de Trélazé)

Pau-Lacq-Orthez a ouvert le bal. Sur le parquet de l’Arena Loire de Trélazé, l’Elan Béarnais a validé son billet pour le dernier carré de la Coupe de France aux dépens de Fos-sur-Mer. N’encaissant que deux points durant les cinq premières minutes, les coéquipiers de Dominique Archie (12 points, 7 rebonds) ont immédiatement pris les commandes au tableau d’affichage. Si les Provençaux ont tenté de réagir, ils ont conclu le premier quart-temps à huit longueurs des Béarnais… avant de démarrer le deuxième tambour battant. En effet, emmené par Lasan Kromah (26 points, 6 passes), Fos-sur-Mer a d’abord pu recoller avant de prendre l’avantage pour la première fois du match mais sans prendre plus de deux longueurs d’avance. L’Elan Béarnais a alors haussé le ton pour reprendre le contrôle au moment de revenir aux vestiaires. La deuxième moitié de la rencontre n’a pas connu le même scenario avec les joueurs d’Eric Bartecheky qui se sont progressivement envolés au tableau d’affichage. N’encaissant que trois points durant un peu plus de cinq minutes dans le troisième quart-temps, les Palois ont poussé leur avantage à 19 unités. Revenu à treize longueurs au début du quatrième quart-temps, Fos-sur-Mer n’a pas pu se rapprocher plus avant. L’Elan Béarnais s’impose au final de 21 points (93-72) et va désormais attendre de connaître son adversaire.- Fos-sur-Mer (Betclic Elite) : 93-72Strasbourg (Betclic Elite) - Boulogne-Levallois (Betclic Elite)Monaco (Betclic Elite) - Bourg-en-Bresse (Betclic Elite)ASVEL (Betclic Elite) - Gravelines-Dunkerque (Betclic Elite)Le tirage au sort des demi-finales, disputées ce dimanche à 14h30 et 17h00, sera effectué à l’issue des quarts de finale.