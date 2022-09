Coupe de France (H/Premier tour) : Nancy se qualifie sur le parquet de Saint-Quentin

Nancy a pris son envol dans le dernier quart-temps

BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / 1ER TOUR

Mardi 20 septembre 2022

Mercredi 21 septembre 2022

Nancy a fait respecter son statut. Ce mercredi soir, pour la suite et fin de ce premier tour de la Coupe de France masculine de basket, le club, promu cette saison en Betclic Elite, n'a pas tremblé sur le parquet de Saint-Quentin (74-90).mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 21 points, 8 rebonds et 3 passes décisives. En face, malgré l'apport de leur ailier fort américain Emmanuel Wembi et meilleur marqueur du soir, avec des statistiques personnelles de 17 points et 3 rebonds, les locaux ont dû rendre les armes.Pourtant, Saint-Quentin a mené dans cette rencontre, notamment lors d'un premier quart-temps qui s'est conclu en faveur des visiteurs, mais avec seulement une différence de +1 (21-22). Un leadership que Nancy n'a ensuite plus jamais laissé.Au retour des vestiaires, Saint-Quentin était tenu à distance et c'est dans l'ultime période que l'écart a finalement été définitivement fait, après être monté jusqu'à +20 (70-90), pour finir par se stabiliser définitivement à +16 (74-90).- Besançon (NM1) : 88-81- Lorient (NM1) : 75-67- Les Sables-d’Olonne (NM1) : 83-64- Angers (Pro B) : 98-91Nantes (Pro B) -: 57-68Tarbes Lourdes (NM1) -: 56-75Tours (NM1) -: 79-87- Caen (NM1) : 77-70- Evreux (Pro B) : 76-68- Rouen (NM1) : 90-77Cergy-Pontoise (NM1) -: 58-85- Loon Plage (NM1) : 84-60- Kaysersberg (NM1) : 66-46- Aix-Maurienne (Pro B) : 83-64Saint-Vallier (Pro B) -: 58-77- Berck-Rang du Fliers (NM1) : 84-70- Lyon (NM1) : 87-69- Feurs (NM1) : 84-59- Vichy-Clermont (Pro B) : 84-74Fougères (NM2) -: 72-85- Rennes (NM1) : 91-86- Mulhouse (NM1) : 105-97Orchies (NM1) -: 63-72Saint Quentin (Pro B) -: 74-90