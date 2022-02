Coupe de France (H/Huitièmes de finale) : Boulogne-Levallois prend le dernier billet aux dépens de Paris

Boulogne-Levallois ne manquera pas le « Top 8 » de la Coupe de France. Alors que des équipes comme Monaco, l’ASVEL ou encore Strasbourg ont validé leurs billets plus tôt dans la semaine, le leader de Betclic Elite a fait de même à l’issue d’un derby d’Ile-de-France face à Paris. Si les Parisiens, emmenés par Juhann Begarin (16 points, 8 rebonds) ont pris le meilleur départ, les Metropolitans ne les ont pas laissé prendre une avance trop importante puis ont repris les commandes afin de virer en tête de trois points au terme du premier quart-temps. Boulogne-Levallois, qui reste sur deux défaites de rang en championnat, a connu un trou d’air dans le deuxième quart-temps quand, après avoir signé un 11-0 pour prendre dix longueurs d’avance, les coéquipiers de Vince Hutner (18 points, 14 rebonds, 5 passes) ont perdu le fil et permis à Paris de revenir à hauteur. Un sursaut a toutefois permis aux joueurs de Vincent Collet d’atteindre la mi-temps avec un petit point d’avance.

Boulogne-Levallois a tenu le coup

Les deux équipes ne se sont pas lâchées au retour sur le parquet du Palais des Sports Marcel-Cerdan. Si les Metropolitans ont pu compter jusqu’à six points d’avance au cœur du troisième quart-temps, Paris a conclu cette période avec un 10-0 pour repasser devant avec un avantage de quatre points à l’orée des dix dernières minutes de la rencontre. Mais si les Parisiens ont continué à faire la course en tête, la donne a très vite changé. Grâce à un 9-0, Boulogne-Levallois a su reprendre l’ascendant au score et dans le jeu. Les Parisiens ont tenté de repasser devant au tableau d’affichage mais, s’ils ont su revenir à une seule longueur, rien n’y a fait. Terminant la rencontre sur un dernier tir à trois points, les Metropolitans valident leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de France avec une marge de sept longueurs (88-81) et sera bien au rendez-vous fixé les 26 et 27 mars prochains à l’Arena Loire de Trélazé.



BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / HUITIEMES DE FINALE

Mardi 15 février 2022

Bourg-en-Bresse (Betclic Elite) - Limoges (Betclic Elite) : 88-82

Fos-sur-Mer (Betclic Elite) - Boulazac (Pro B) : 81-68

Strasbourg (Betclic Elite) - Dijon (Betclic Elite) : 94-90



Mercredi 16 février 2022

Monaco (Betclic Elite) - Le Mans (Betclic Elite) : 92-76

ASVEL (Betclic Elite) - Vichy-Clermont (Pro B) : 90-70

Saint-Quentin (Pro B) - Gravelines-Dunkerque (Betclic Elite) : 105-111 ap

Orléans (Betclic Elite) - Pau-Lacq-Orthez (Betclic Elite) : 70-77



Jeudi 17 février 2022

Boulogne-Levallois (Betclic Elite) - Paris (Betclic Elite) : 88-81



Les huit équipes qualifiées prendront part au « Top 8 », avec les quarts de finale et les demi-finales disputées sur le parquet de l’Arena Loire de Trélazé les samedi 26 et dimanche 27 mars.