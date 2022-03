Coupe de France (H/Demi-finales) : Strasbourg renverse Monaco et verra Bercy

BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / TOP 8

Demi-finales - Dimanche 27 mars 2022 (à l'Arena Loire de Trélazé)

Quarts de finale - Samedi 26 mars 2022 (à l’Arena Loire de Trélazé)

Le premier ticket pour la finale de la Coupe de France, programmée le 23 avril prochain à l’Accor Arena de Paris-Bercy, revient à Strasbourg au terme d’un final au suspense insoutenable devant Monaco à Trélazé. La « Roca Team » a pourtant fait la course en tête sur la quasi-totalité du match, dès la fin du quart-temps inaugural avec un avantage de deux points. Dès lors, le coleader de Betclic Elite a mis en route son moteur diesel. Il s’est notamment détaché grâce à un run de 8-0 aligné avant la mi-temps, laquelle a été actée sur un écart de douze points. Et Strasbourg n’avait pas fini de souffrir. Mike James (19 points), de retour après avoir été mis au repos lors du quart de finale, et ses coéquipiers ont remis un coup d’accélérateur prendre 17 points d'avance en début de troisième quart-temps. C’est alors que la SIG de DeAndre Lansdowne (16 points) a initié une « remontada », non concluante malgré la réduction de l’écart à quatre petites longueurs à l’entame des dix dernières minutes. Les Alsaciens, à nouveau distancés, ont finalement vu leurs efforts payer. Le match a basculé et vu Strasbourg coller un 13-0 à Monaco pour égaliser et arracher la prolongation. Avec l’ascendant psychologique, les Alsaciens ont un peu plus fait exploser leur adversaire. Avec un 9-0, Strasbourg a pris un avantage très net dans ces cinq minutes supplémentaires scellant sa victoire (86-73 ap). Il connaitra son adversaire dans la soirée, après l'autre demi-finale opposant Pau-Lacq-Orthez à Gravelines-Dunkerque.- Monaco (Betclic Elite) : 86-73Pau-Lacq-Orthez (Betclic Elite) - Gravelines-Dunkerque (Betclic Elite)- Fos-sur-Mer (Betclic Elite) : 93-72- Boulogne-Levallois (Betclic Elite) : 95-87- Bourg-en-Bresse (Betclic Elite) : 74-65ASVEL (Betclic Elite) -: 78-79