Coupe de France (H/8emes de finale) : Les Metropolitans verront le Top 8

Le plateau du Top 8 de la Coupe de France est désormais au complet. Après Nantes, Châlons-Reims et Boulazac vainqueurs loin de leurs bases, c’est Boulogne-Levallois qui a signé la seule victoire à domicile de ces huitièmes de finale. Mais, sur leur parquet du Palais des Sports Marcel-Cerdan, les Metropolitans ont eu beaucoup de mal à démarrer. Les coéquipiers de Bastien Pinault (23 points) se sont retrouvés menés d’une longueur après dix minutes de jeu mais, au retour aux vestiaires, l’écart n’a pas bougé. Un écart qui a encore pris de l’ampleur dans le troisième quart-temps avec la JL Bourg qui a pu compter cinq minutes d’avance à dix minutes du terme.

Bourg-en-Bresse a cédé en prolongation

Mais les coéquipiers de Danilo Andjusic (25 points) et Zachery Peacock (16 points) n’ont pas su tenir cet avantage dans le dernier quart-temps. Menés de deux points à moins de deux minutes du terme, les joueurs de la JL Bourg ont pu compter sur Andjusic pour égaliser et obtenir cinq minutes supplémentaires. Mais, dans la foulée de ce dernier quart-temps, ce sont bien les Metropolitans qui ont pris la main pour creuser petit à petit l’écart dans cette prolongation et s’imposer de six points (102-96 ap) pour rejoindre également Strasbourg, Dijon, Limoges et Monaco pour le plateau qui aura lieu les 21 et 22 mars prochains à Trélazé, avec d’abord les quarts de finale dont les affiches seront connues le 26 février prochain, puis les demi-finales dont les vainqueurs se retrouveront le 25 avril à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy.



BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / 8EMES DE FINALE

Mardi 21 janvier 2020

Golfe Juan Vallauris (NM2) – Nantes (Pro B) : 60-80

Denain (Pro B) – Châlons Reims (Jeep Elite) : 74-95

Nancy (Pro B) – Boulazac (Jeep Elite) : 67-69



Mercredi 29 janvier 2020

Boulogne-Levallois (Jeep Elite) – Bourg-en-Bresse (Jeep Elite) : 102-96 (ap)



>>> Les quatre vainqueurs sont qualifiés pour les quarts de finale qui se dérouleront les 21 et 22 mars à Trélazé. Ils rejoignent Strasbourg, Dijon, Limoges et Monaco, vainqueurs du tour préliminaire mis en place cette saison pour les équipes du Top 8 de la saison passée afin de diminuer le nombre de matchs.