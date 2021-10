Coupe de France (H/32emes) : Pau passe un tour à Tours

🏆 | L’Elan poursuit sa route en #CDFBasket apres son succès signé 🆚 @tmb_toursbasket

G. Ayayi 17 pts, J. Bibbins 17 (7 rbds, 5 pds), D. Archie 11 (5 rbds), B. Jefferson 8 (11 rbds)

Rdv le 17 novembre pour le prochain tour (16e de finale) #ELANation #NouveauChapitre pic.twitter.com/l4XQR2yrTG

— EBPLO (@EBPLO) October 18, 2021

COUPE DE FRANCE (H) / 32EMES DE FINALE



Lundi 18 octobre 2021

Mardi 19 octobre 2021 à 20h00

Mercredi 20 octobre 2021 à 20h00

Auteur d'un très bon début de saison en Betlic Elite (3 victoires - 1 défaite), Pau-Lacq-Orthez entamait ce lundi sa campagne de Coupe de France, une compétition que l'Elan a remportée en 2002, 2003 et 2007. Mais la finale est encore loin pour les Béarnais, qui disputaient seulement les 32emes de finale, qui marquent l'entrée en lice des équipes de Betclic Elite n'ayant pas disputé les play-offs la saison passée. Pau se rendait sur le parquet de Tours, promu en Pro B cette saison, et s'est facilement imposé 64-80. Le premier quart a été serré (22-23), mais les Béarnais ont commencé ensuite à avoir de plus en plus d'emprise sur le jeu, pour porter leur avance à +6 à la mi-temps (38-44).Gérald Ayayi et Justin Bibbins ont porté l'Elan, avec 17 points chacun (plus 5 rebonds pour Ayayi, et plus 7 rebonds et 5 passes pour Bibbins). En face, James Batemon a marqué lui aussi 17 points. Pau disputera donc le tour suivant, qui réunira tous les vainqueurs de ces 32emes. Des 32emes qui se poursuivent mardi avec 14 autres matchs.Tours (Pro B) –) : 64-80Fos-sur-mer (Betclic Élite) – Andrézieux Bouthéon (NM1)Mulhouse (NM1) – Saint Chamond (Pro B)Aix-Maurienne (Pro B) – Roanne (Betclic Élite)Vichy-Clermont (Pro B) – Antibes (Pro B)Dax Gamarde (NM1) – Blois (Pro B)Boulazac (Pro B) – Quimper (Pro B)Cholet (Betclic Élite) – Poitiers (NM1)Nantes (Pro B) – Limoges (Betclic Élite)Denain (Pro B) – Gravelines-Dunkerque (Betclic Élite)Orchies (NM1) – Evreux (Pro B)Chartres (NM1) – Le Portel (Betclic Élite)Nancy (Pro B) – Rueil (NM1)Nanterre (Betclic Élite) – Saint Quentin (Pro B)Lille (Pro B) – Châlons-Reims (Betclic Élite)Paris (Betclic Élite) – Rouen (Pro B)>>> Les seize vainqueurs se qualifient pour le tour suivant, qui se déroulera le 17 novembre