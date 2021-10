Coupe de France (H/32emes de finale) : Les clubs de l'élite au rendez-vous sauf Le Portel et Nanterre

Le bonnet d’âne revient à Nanterre et Le Portel ! Alors que Pau-Lacq-Orthez a ouvert la voie ce lundi à Tours, deux clubs de Betclic Elite se sont pris les pieds dans le tapis à l’occasion des 32emes de finale de la Coupe de France masculine de basketball. Sur son parquet, Nanterre pourra regretter une entame de match manquée. Menés de douze points au terme du premier quart-temps, les Franciliens ont progressivement inversé la tendance, passant même devant au retour des vestiaires. Mais les joueurs de Pascal Donnadieu ont fini par céder de huit points (77-85). Le Portel, pour sa part, a chuté sur le parquet de Chartres, évoluant en NM1. Si les joueurs de l’ESSM ont compté neuf points d’avance en début de deuxième quart-temps, l’indécision a été totale pendant toute la rencontre et c’est à 46 secondes du terme que les Chartrains ont fait la décision pour s’imposer d’une seule longueur (75-74) grâce à Yann Siegwarth (12 points, 5 rebonds).

Les clubs de l’Elite s’en sortent bien

En déplacement à Aix-Maurienne, Roanne a joué à se faire peur, étant menés de huit points dans le troisième quart-temps et même de trois avec un peu plus d’une minute à jouer. Mais Loren Jackson (22 points, 8 passes) et Johnny Berhanemeskel (7 points) permettent à la Chorale de s’imposer (90-91). Sur le parquet de Denain, ça a été bien plus simple pour Gravelines-Dunkerque (64-98) alors que Limoges a peu tremblé à Nantes (61-84). Tout comme Cholet face à Poitiers (87-77), Châlons-Reims a eu le dernier mot à Lille (71-81). Fos-sur-Mer, pour sa part, a pris le meilleur sur Andrézieux-Bouthéon (79-68). La Pro B, quant à elle, sera représentée par cinq clubs en 16emes de finale. Vichy-Clermont a pris le meilleur sur Antibes au bout de la prolongation (86-83) quand Blois est allé s’imposer à Dax-Gamarde (69-80). Boulazac, de son côté, a pris le meilleur d’une courte tête sur Quimper (68-63) alors qu’Evreux s’est difficilement imposé à Orchies (60-62). Nancy a aisément dominé Aix-Maurienne (74-51) quand Mulhouse représentera la NM1 après son succès sur Saint-Chamond (88-73).



BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / 32EMES DE FINALE

Lundi 18 octobre 2021

Tours (Pro B) – Pau-Lacq-Orthez (Betclic Elite) : 64-80



Mardi 19 octobre 2021

Fos-sur-Mer (Betclic Elite) – Andrézieux-Bouthéon (NM1) : 79-68

Mulhouse (NM1) – Saint Chamond (Pro B) : 88-73

Aix-Maurienne (Pro B) – Roanne (Betclic Elite) : 90-91

Vichy-Clermont (Pro B) – Antibes (Pro B) : 86-83 (ap)

Dax-Gamarde (NM1) – Blois (Pro B) : 69-80

Boulazac (Pro B) – Quimper (Pro B) : 68-63

Cholet (Betclic Elite) – Poitiers (NM1) : 87-77

Nantes (Pro B) – Limoges (Betclic Elite) : 61-84

Denain (Pro B) – Gravelines-Dunkerque (Betclic Elite) : 64-98

Orchies (NM1) – Evreux (Pro B) : 60-62

Chartres (NM1) – Le Portel (Betclic Elite) : 75-74

Nancy (Pro B) – Rueil-Malmaison (NM1) : 74-51

Nanterre (Betclic Elite) – Saint Quentin (Pro B) : 77-85

Lille (Pro B) – Châlons-Reims (Betclic Elite) : 71-81



Mercredi 20 octobre 2021

20h00 : Paris (Betclic Elite) – Rouen (Pro B)



>>> Les seize vainqueurs se qualifient pour le tour suivant, qui se déroulera le 17 novembre