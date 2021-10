Coupe de France (H/32emes de finale) : Ça passe aussi pour Paris

Paris n’a pas pris exemple sur Le Portel et Nanterre. Dernier représentant de Betclic Elite engagé dans les 32emes de finale de la Coupe de France, le club de la Capitale a pris le meilleur sur Rouen, pensionnaire de Pro B. Si les Normands ont mieux démarré la rencontre, les coéquipiers de Juhann Begarin (25 points) ont su hausser la cadence pour conclure le premier quart-temps avec six points d’avance. Une tendance qui s’est confirmée et même amplifiée dans un deuxième quart-temps à sens unique. Avec pas moins de 29 points inscrits en dix minutes, Paris a compté jusqu’à 20 points d’avance mais c’est avec une longueur de moins que le club de la Capitale a retrouvé son vestiaire.

Paris n’a jamais tremblé

Dos au mur, les Rouennais ont tenté de reprendre leurs esprits au retour sur le parquet mais, une fois revenus à quinze longueurs, les Normands ont à nouveau craqué. Avec Milan Barbitch (23 points) à la manœuvre, Paris a distancé Rouen de 18 points à dix minutes du terme de la rencontre. Un dernier quart-temps qui a vu les Normands mettre toutes leurs forces dans la bataille mais sans résultats. Grâce à un fin de match sans grande inquiétude, Paris s’impose de 26 points (107-81) et fera partie des huit clubs de Betclic Elite qui prendront part le 17 novembre prochain aux 16emes de finale.



BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / 32EMES DE FINALE

Lundi 18 octobre 2021

Tours (Pro B) – Pau-Lacq-Orthez (Betclic Elite) : 64-80



Mardi 19 octobre 2021

Fos-sur-Mer (Betclic Elite) – Andrézieux-Bouthéon (NM1) : 79-68

Mulhouse (NM1) – Saint Chamond (Pro B) : 88-73

Aix-Maurienne (Pro B) – Roanne (Betclic Elite) : 90-91

Vichy-Clermont (Pro B) – Antibes (Pro B) : 86-83 (ap)

Dax-Gamarde (NM1) – Blois (Pro B) : 69-80

Boulazac (Pro B) – Quimper (Pro B) : 68-63

Cholet (Betclic Elite) – Poitiers (NM1) : 87-77

Nantes (Pro B) – Limoges (Betclic Elite) : 61-84

Denain (Pro B) – Gravelines-Dunkerque (Betclic Elite) : 64-98

Orchies (NM1) – Evreux (Pro B) : 60-62

Chartres (NM1) – Le Portel (Betclic Elite) : 75-74

Nancy (Pro B) – Rueil-Malmaison (NM1) : 74-51

Nanterre (Betclic Elite) – Saint Quentin (Pro B) : 77-85

Lille (Pro B) – Châlons-Reims (Betclic Elite) : 71-81



Mercredi 20 octobre 2021

Paris (Betclic Elite) – Rouen (Pro B) : 107-81



>>> Les seize vainqueurs se qualifient pour le tour suivant, qui se déroulera le 17 novembre