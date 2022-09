Coupe de France (H/1er tour) : Blois qualifié aux dépens d'Evreux

Après cette qualification face à @ALMEvreux, on se focalise dès à présent sur la 1ère journée de #BetclicELITE sur le parquet de @ChoraleRoanne 🏀

Blois a su hausser le ton

BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / 1ER TOUR

Mardi 20 septembre 2022

Mercredi 21 septembre 2022

Blois lance sa saison sur une victoire. Avant de découvrir la Betclic Elite dès ce vendredi avec un déplacement sur le parquet de Roanne, le club du Loir-et-Cher a su se sortir du piège posé par Evreux dans le cadre du 1er tour de la Coupe de France, auxquels sont conviés les clubs de Pro B et de Nationale 1 mais également Fougères, club de Nationale 2 vainqueur du Trophée la saison passée, et les deux promus en Betclic Elite cette saison, Blois et Nancy. Une rencontre que les joueurs de l’ADA n’ont pas abordé de la meilleure des manières, étant très vite menés de sept points avant d’inverser la tendance grâce à un 12-0. Un avantage de six points au terme du premier quart-temps que les coéquipiers de Keandre Cook (15 points) et Amadou Sow (11 points, 12 rebonds) ont eu bien du mal à défendre. En effet, Evreux a fini fort la première moitié de la rencontre pour virer en tête d’un point à la mi-temps.Au retour sur le parquet de la Salle du Jeu de Paume, les joueurs de Blois ont nettement haussé le ton. Un 9-0 a permis au vainqueur des barrages d’accession à l’élite la saison passée de prendre les devants. Mais, après avoir atteint la barre des dix points d’avance, l’ADA n’a pas su maintenir les coéquipiers de Bubu Palo (20 points) sous pression. Mais, une fois revenu à cinq longueur, Evreux a concédé un dernier tir à trois points signé Thomas Cornely (13 points, 5 rebonds, 5 passes). Un avantage de huit points qui a très vite atteint douze longueurs au début du dernier quart-temps. Dès lors, la marge entre les deux formations a essentiellement oscillé entre cinq et neuf points sans que Blois perde le contrôle. Le club du Loir-et-Cher s’impose de huit unités (76-68) et fait le plein de confiance avant le début du championnat de France. Alors que Nancy se déplacera à Saint-Quentin ce mercredi, les deux clubs relégués en Pro B cette saison ont également passé le cap du 1er tour. Châlons-Reims est allé s’imposer à Cergy-Pontoise (58-85) quand Orléans a pris le meilleur sur Rouen (90-77).- Besançon (NM1) : 88-81- Lorient (NM1) : 75-67- Les Sables-d’Olonne (NM1) : 83-64- Angers (Pro B) : 98-91Nantes (Pro B) -: 57-68Tarbes Lourdes (NM1) -: 56-75Tours (NM1) -: 79-87- Caen (NM1) : 77-70- Evreux (Pro B) : 76-68- Rouen (NM1) : 90-77Cergy-Pontoise (NM1) -: 58-85- Loon Plage (NM1) : 84-60- Kaysersberg (NM1) : 66-46- Aix-Maurienne (Pro B) : 83-64Saint-Vallier (Pro B) -: 58-77Le Havre (NM1) - Berck-Rang du Fliers (NM1)Hyères-Toulon (NM1) - Lyon (NM1)Pont-de-Cheruy (NM1) - Feurs (NM1)Chalon (Pro B) - Vichy-Clermont (Pro B)Fougères (NM2) - Vitré (NM1)Chartres (NM1) - Rennes (NM1)AS Alsace (Pro B) - Mulhouse (NM1)Orchies (NM1) - Rueil (NM1)Saint Quentin (Pro B) - Nancy (Betclic Elite)