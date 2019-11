Coupe de France (H/16emes de finale) : Qualification de Bourg-en-Bresse et Golfe Juan Vallauris pour les huitièmes

Golfe Juan Vallauris représentera la NM2

BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / 16EMES DE FINALE

Mardi 5 novembre 2019

Mercredi 6 novembre 2019

Mardi 19 novembre 2019

Devant son public, Bourg-en-Bresse a eu très chaud ! Menés de 20 points en début de troisième quart-temps, les joueurs de Savo Vucevic ont su inverser très nettement la tendance dans ces dix minutes qui ont suivi le repos. Après avoir rattrapé quatorze longueurs, ils ont su enfoncer le clou dans le dernier quart-temps pour s’imposer au final de sept longueurs (95-88) et rejoindre les autres clubs de Jeep Elite déjà qualifiés, Châlons-Reims, Boulazac et Boulogne-Levallois qualifiés ce mardi mais également Strasbourg, Dijon, Limoges et Monaco qui sont passés par un tour préliminaire pour décharger leur calendrier.Mais la surprise de ces 16emes de finale de la Coupe de France restera Golfe Juan Vallauris. Le club de NM2, la quatrième division du basketball français, a pris le meilleur sur Quimper, club de Pro B. Solidement en tête à l’issue du premier quart-temps, les joueurs des Alpes-Maritimes, emmenés par Léo Maginot (25 points, 11 rebonds) ont parfaitement résisté avant la mi-temps pour ne concéder du terrain que lors des dix dernières minutes. Les coéquipiers de Kenny Baptiste (18 points) n’ont jamais pu recoller et s’inclinent de quatre points (94-90).- Gravelines-Dunkerque (Jeep Elite) : 94-90Fos-sur-mer (Pro B) -: 81-87Roanne (Jeep Elite) -: 82-83Orléans (Jeep Elite) -: 81-82- Cholet (Jeep Elite) : 95-88- Quimper (Pro B) : 94-90Vitré (NM1) -: 73-88Tours (NM1) -: 59-65>>> Les 8 qualifiés disputeront les 8emes de finale le 22 janvier 2020.>>> Strasbourg, Dijon, Limoges et Monaco, vainqueurs du tour préliminaire mis en place cette saison pour les équipes du Top 8 de la saison passée afin de diminuer le nombre de matchs, sont d’ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale.