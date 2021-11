Coupe de France (H/16emes de finale) : Les équipes recevant ont eu l'avantage

Il faisait clairement bon évoluer sur son parquet. Ce mardi, dans le cadre des 16emes de finale de la Coupe de France masculine de basketball, toutes les équipes qui ont joué à domicile ont validé leur billet pour le tour suivant. Alors que les clubs ayant pris part aux play-offs de Betclic Elite n’entreront en compétition qu’au stade des huitièmes de finale, qui auront lieu en février prochain, Pau-Lacq-Orthez a pris le meilleur sur Cholet (99-92). Opposé au club de NM1 de Chartres, Limoges n’a pas fait duré le suspense trop longtemps avec une très nette victoire à Beaublanc (101-62). Dans le deuxième et dernier duel opposant deux clubs de Betclic Elite, Paris a su avoir le dernier mot face à Roanne (89-73).

Châlons-Reims, la fausse note

S’il est logique de voir Cholet et Roanne quitter la Coupe de France à ce stade de la compétition, Châlons-Reims a droit au bonnet d’âne. Les Champenois se sont lourdement inclinés en déplacement à Vichy-Clermont, club de Pro B (98-78). Autre formation évoluant dans l’antichambre de l’élite, Saint-Quentin a nettement dominé Blois (76-57). Le dernier billet pour les huitièmes de finale distribué ce mardi revient à Boulazac. Le club relégué de Betclic Elite en fin de saison dernière a signé un court succès à domicile face à Evreux (75-70). Les deux dernières affiches de ces 16emes de finale opposeront ce mercredi Gravelines-Dunkerque à Nancy alors qu’il faudra attendre le 1er décembre prochain pour connaître le vainqueur de l’opposition entre Fos-sur-Mer et Mulhouse, dernier représentant de NM1 en lice.



BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / 16EMES DE FINALE

Mardi 16 novembre 2021

Pau-Lacq-Orthez (Betclic Elite) - Cholet (Betclic Elite) : 99-92

Saint-Quentin (Pro B) - Blois (Pro B) : 76-57

Boulazac (Pro B) - Evreux (Pro B) : 75-70

Limoges (Betclic Elite) - Chartres (NM1) : 101-62

Paris (Betclic Elite) - Roanne (Betclic Elite) : 89-73

Vichy-Clermont (Pro B) - Châlons-Reims (Betclic Elite) : 98-78



Mercredi 17 novembre 2021

20h00 : Gravelines-Dunkerque (Betclic Elite) - Nancy (Pro B)



Mercredi 1er décembre 2021

20h00 : Fos-sur-Mer (Betclic Elite) - Mulhouse (NM1)



Les huit qualifiés rejoignent en huitièmes de finale les huit équipes qualifiés pour les play-offs de Betclic Elite la saison passée.