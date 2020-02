Coupe de France (H) : Une affiche entre Limoges et Strasbourg lors des quarts de finale

L’Arena Loire de Trélazé va vibrer le 21 mars prochain. C’est, en effet, dans cette salle qu’auront lieu sur une seule journée les quarts de finale de la Coupe de France masculine de basketball. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi par la FFBB et va offrir au public une affiche de standing entre Limoges et Strasbourg. Cette rencontre entre les actuels huitième et dixième du classement de Jeep Elite viendra conclure cette journée et suivra la rencontre impliquant le leader du championnat, Monaco. La « Roca Team » affrontera Boulazac dans une affiche déséquilibrée.

Nantes aura fort à faire

Dernier club de Pro B encore en lice à ce stade de la compétition, Nantes n’a pas vu le sort lui être très favorable. En effet, les joueurs de deuxième division affronteront Boulogne-Levallois, quatrième de Jeep Elite et récent tombeur de l’ASVEL à l’Astroballe. Pour lancer cette journée des quarts de finale, Châlons-Reims défiera Dijon, qui partage la première place du championnat avec Monaco. A l’issue de ces quatre rencontres, le tirage au sort des demi-finales sera effectué avec des rencontres qui auront lieu dès le lendemain, toujours à l’Arena Loire de Trélazé avant la finale qui aura lieu le samedi 25 avril prochain à l’Accor Arena de Paris-Bercy.



BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / QUARTS DE FINALE

Samedi 21 mars 2020 (à l’Arena Loire de Trélazé)

13h00 : Châlons-Reims (Jeep Elite) - Dijon (Jeep Elite)

15h30 : Nantes (Pro B) - Boulogne-Levallois (Jeep Elite)

18h00 : Monaco (Jeep Elite) - Boulazac (Jeep Elite)

20h30 : Limoges (Jeep Elite) - Strasbourg (Jeep Elite)



Le tirage au sort des demi-finales aura lieu dans la foulée avec des matchs programmés à 14h30 et 17h00 le dimanche 22 mars 2020.