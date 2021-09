Coupe de France (H) : Paris franchit le premier tour

BASKET / COUPE DE FRANCE (H)

1er tour

Mercredi 15 septembre 2021

Rueil-Malmaison (NM1) - Le Havre (NM1) : 77-65



Vendredi 17 septembre 2021

Cergy-Pontoise (NM1) - Nancy (Pro B) : 71-80



Lundi 20 septembre 2021

Get Vosges (NM1) - Saint-Quentin (Pro B) : 83-92



Mardi 21 septembre 2021

Centre Fédéral (NM1) - Orchies (NM1) : 64-68

Lyon SO (NM1) - Antibes (Pro B) : 60-77

Andrezieux (NM1) - Besançon (NM1) : 75-68

Toulouse (NM1) - Nantes (Pro B) : 59-73

Les Sables d'Olonne (NM1) - Tours (Pro B) : 63-78

Alliance Sport Alsace (Pro B) - Denain (Pro B) : 67-74

Kaysersberg (NM1) - Lille (Pro B) : 76-86

La Rochelle (NM1) - Boulazac (Pro B) : 78-93

Poitiers (NM1) - Challans (NM1) : 84-72

Aix-Maurienne (Pro B) - Avignon Le Pontet (NM1) : 95-60

Rennes (NM1) - Chartres (NM1) : 51-69

Lorient (NM1) - Rouen (Pro B) : 77-86

Mulhouse (NM1) - Boulogne-sur-Mer (NM1) : 78-75

Vitré (NM1) - Évreux (Pro B) : 61-90

Quimper (Pro B) - Caen (NM1) : 76-53

Bordeaux JSA (NM1) - Dax-Gamarde (NM1) : 70-76

Pont de Cheruy (NM1) - St-Chamond (Pro B) : 68-79



Mercredi 22 septembre 2021

Paris Basketball (Betlic Elite) - Angers (NM1) : 94-80

20h00 : Vichy-Clermont (Pro B) - Chalon-sur-Saône (Pro B)

20h00 : Tarbes-Lourdes (NM1) - Blois (Pro B)

20h30 : Saint-Vallier (Pro B) - Fos-sur-Mer (Betlic Elite)



>>> Les 24 équipes qualifiées rejoignent en 32emes de finale les 8 équipes de Betclic Elite classées de la 9eme à la 16eme place lors de la saison 2020-2021. Le tirage au sort aura lieu ce jeudi, et les matchs le mercredi 20 octobre.