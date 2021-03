Coupe de France (H) : Les demi-finales sont connues

L'ASVEL est tenante du titre

On connait les affiches des demi-finales de la Coupe de France masculine de basket ! Le tirage au sort a été effectué ce lundi au siège de la Fédération française de basket. Il ne reste plus en lice que des équipes de Jeep Elite, eAprès Nanterre et Strasbourg, Dijon (vainqueur de la Coupe de France en 2006 contre... Orléans) va avoir la chance de disputer son troisième match à domicile dans cette édition 2020-21 de la Coupe de France, mais devra se méfier d’une équipe d’Orléans (vainqueur de la Coupe de France en 2010) qui a quant à elle déjà joué cinq matchs dans cette Coupe, éliminant Tours, Angers, Boulazac, Monaco et Le Mans. Les deux équipes se sont affrontées la semaine passée, et Orléans s’était imposé 74-69 à domicile.De son côté, l'ASVEL (victorieuse de neuf Coupe de France) a déjà éliminé Bourg-en-Bresse et Boulogne-Levallois, alors que Limoges (vainqueur de la Coupe de France en 1994, 1995 et 2000) a eu raison du Havre puis de Gravelines-Dunkerque.Rappelons que l’ASVEL est tenante du titre grâce à sa victoire sur Le Mans en 2019, l’édition 2020 de la Coupe de France ayant été arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus. Cette saison, Villeurbanne a remporté ses deux confrontations avec le CSP : 84-75 à l’Astroballe en février et 83-60 à Beaublanc en mars. La finale se déroulera le 24 avril à l’Accor Arena.