Coupe de France (H) : Les affiches des 32emes de finale sont connues

Au lendemain de la fin du premier tour, le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de France masculine de basket, qui correspond aux 32emes de finale, s'est déroulé ce jeudi au siège de la Fédération à Paris, et a été effectué par le premier vice-président et trésorier de la FFBB, Jean-Pierre Hunckler. Ce tour est marqué par l'entrée en lice des huit clubs de Betclic Elite ayant terminé de la neuvième à la seizième place la saison passée. Paris et Fos-sur-Mer, les deux promus, avaient quant à eux débuté la compétition au premier tour et se sont qualifiés mercredi. Aucun des seize matchs au programme ne verra deux clubs de l'élite s'affronter, mais seulement quatre auront l'avantage de jouer à domicile : Fos-sur-Mer, Cholet, Paris et Nanterre. Sept clubs de Nationale 1 sont toujours en lice, mais ils ne s'affronteront pas non plus entre eux. Deux rencontres seront en revanche 100% Pro B : Vichy-Clermont - Antibes et Boulazac - Quimper. Tous ces matchs sont prévus le mercredi 20 octobre à 20h00. Les équipes de Jeep Elite qui ont disputé les play-offs au printemps dernier n'entreront pas en lice lors du tour suivant, prévu le 17 novembre, mais lors du tour d'après, en huitièmes de finale, le 16 février 2022.



COUPE DE FRANCE (H) / 32EMES DE FINALE

Mercredi 20 octobre 2021 à 20h00

Fos-sur-mer (Betclic Élite) – Andrézieux Bouthéon (NM1)

Mulhouse (NM1) – Saint Chamond (Pro B)

Aix-Maurienne (Pro B) – Roanne (Betclic Élite)

Vichy-Clermont (Pro B) – Antibes (Pro B)

Tours (Pro B) – Pau Lacq Orthez (Betclic Élite)

Dax Gamarde (NM1) – Blois (Pro B)

Boulazac (Pro B) – Quimper (Pro B)

Cholet (Betclic Élite) – Poitiers (NM1)

Nantes (Pro B) – Limoges (Betclic Élite)

Denain (Pro B) – Gravelines-Dunkerque (Betclic Élite)

Orchies (NM1) – Evreux (Pro B)

Chartres (NM1) – Le Portel (Betclic Élite)

Paris (Betclic Élite) – Rouen (Pro B)

Nancy (Pro B) – Rueil (NM1)

Nanterre (Betclic Élite) – Saint Quentin (Pro B)

Lille (Pro B) – Châlons-Reims (Betclic Élite)