Coupe de France (H) : Fos verra les huitièmes

BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / 16EMES DE FINALE

Mardi 16 novembre 2021

Mercredi 17 novembre 2021

Mercredi 1er décembre 2021

Il y aura donc treize équipes de Betclic Elite en huitièmes de finale de la Coupe de France ! Fos-sur-Mer est venu compléter le tableau, après sa victoire logique sur Mulhouse, qui évolue en Nationale 1. Le promu, actuel douzième du classement, s'est imposé 90-79 à domicile. Après un premier quart-temps serré (25-24) et seulement six points d'avance à la mi-temps (47-41), les Provençaux ont profité du troisième quart, remporté 28-11, pour creuser un gros écart et compter jusqu'à 26 points d'avance. Grâce à un 13-0 réussi dans le dernier quart, les Alsaciens ont évité une défaite trop lourde, mais l'affaire était entendue depuis longtemps. Lasanah Kromah termine meilleur marqueur de Fos-sur-Mer, avec 17 points, alors que Morgan Durand en a inscrit 20 pour Mulhouse. Fos-sur-Mer sera donc bien au rendez-vous des huitièmes de finale le 16 février prochain.- Cholet (Betclic Elite) : 99-92- Blois (Pro B) : 76-57- Evreux (Pro B) : 75-70- Chartres (NM1) : 101-62- Roanne (Betclic Elite) : 89-73- Châlons-Reims (Betclic Elite) : 98-78bat Nancy (Pro B) : 92-61- Mulhouse (NM1) : 90-79Les huit qualifiés rejoignent en huitièmes de finale les huit équipes qualifiées pour les play-offs de Betclic Elite la saison passée.