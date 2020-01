Coupe de France (H) : Boulazac, Châlons-Reims et Nantes en quarts

Le tableau du Top 8 de la Coupe de France est presque complet ! Alors que Strasbourg, Dijon, Limoges et Monaco avaient décroché leur billet pour les quarts de finale de la compétition, qui se dérouleront à Trélazé (Maine-et-Loire) dans deux mois (tout comme les demi-finales), dès le début de saison, Boulazac, Châlons-Reims et Nantes les ont rejoints ce mardi, en attendant Boulogne-Levallois ou Bourg-en-Bresse, qui en découdront la semaine prochaine. Dans le match entre l'avant-dernier de Jeep Elite et le troisième de Pro B, Boulazac est allé l'emporter de justesse à Nancy, sur le score de 69-67, grâce notamment aux 27 points et 6 rebonds de Kevin Harley (15pts et 5rbds pour Enzo Goudou-Sinha côté SLUC). Les deux autres matchs de la soirée ont été bien moins riches en suspense, avec la victoire 80-60 de Nantes (7eme de Pro B) chez le petit poucet, Golfe Juan Vallauris, pensionnaire de Nationale 2 (16pts pour Terry Smith et René Rougeau côté nantais, 16pts aussi pour Diego Vebobe pour les Azuréens), et celle de Châlons-Reims (12eme de Jeep Elite) sur le score de 95-74 à Denain (8eme de Pro B), avec notamment 18 points de Jimmy Baron (15 pour Jean-Philippe Dally côté nordiste).



COUPE DE FRANCE (H) /8EMES DE FINALE

Mardi 21 janvier 2020

Golfe Juan Vallauris (NM2) - Nantes (PRO B) : 60-80

Denain (PRO B) – Châlons Reims (Jeep ÉLITE) : 74-95

Nancy (PRO B) – Boulazac (Jeep ÉLITE) : 67-69



Mercredi 29 janvier 2020

20h30 : Boulogne-Levallois (Jeep ÉLITE) - Bourg-en-Bresse (Jeep ÉLITE)



>>> Les quatre vainqueurs sont qualifiés pour les quarts de finale qui se dérouleront les 21 et 22 mars à Trélazé. Ils rejoignent Strasbourg, Dijon, Limoges et Monaco, vainqueurs du tour préliminaire mis en place cette saison pour les équipes du Top 8 de la saison passée afin de diminuer le nombre de matchs.