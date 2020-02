Coupe de France (F/Quarts de finale) : Un dernier carré qui ne manquera pas de sel

L’ASVEL sera bien au rendez-vous des demi-finales de la Coupe de France. Sur le parquet de Vannes, les Rhodaniennes se sont montrées les plus forte dans le choc face à La Roche-sur-Yon. Ce sont pourtant les coéquipières de Caroline Hériaud (17 points) qui ont fait la course en tête dans les premiers instants du match, menant de dix points à l’issue du premier quart-temps. Mais les Villeurbannaises, emmenées par Julie Allemand (16 points) ont fait un retour éclatant avant la mi-temps avant de maintenir les Vendéennes la tête sous l’eau tout au long de la rencontre pour s’imposer au final de 19 longueurs (73-92). Ce dimanche, toujours à Vannes, elles affronteront pour une place en finale Lattes-Montpellier. Les Gazelles, accrochées pendant le premier quart-temps, ont su accélérer dans le deuxième pour faire une différence de dix points à la mi-temps. Une avance que les coéquipières de Gabrielle Williams (18 points) ont vu fondre de moitié dans le dernier quart-temps avant de résister dans les dix dernières minutes face aux Landaises de Romana Hejdova (14 points). Lattes-Montpellier s’impose au finale de six longueurs (59-53) et aura droit à un choc comme dernière étape avant Bercy.

Bourges sans pitié

Seul club de deuxième division encore en lice, Toulouse a tout donné mais, à Clermont-Ferrand, la marche était trop haute face à Bourges. Dès l’entame de match, les Tango ont mis en place leur jeu et les coéquipières d’Iliana Rupert et Ana Dabovic (18 points chacune) ont creusé petit à petit l’écart pour mener de 23 points dès la mi-temps. Les Toulousaines de Noémie Brochant (16 points) ont encore subi les vagues offensives berruyères dans le troisième quart-temps avant de profiter d’une fin de match assuré de la part de leurs adversaires pour réduire l’écart et s’incliner de 29 points (89-60) au terme d’un match où elles ont été valeureuses. Pour une place en finale, Bourges aura Tarbes comme adversaire ce dimanche. Les coéquipières de Tima Pouye (18 points) ont pourtant été menées au score pendant toute la première moitié de la rencontre avec neuf points de retard après 20 minutes de jeu. Mais, au retour sur le parquet, les Bretonnes ont baissé de pied malgré les 22 points d’Ashley Bruner. Revenues à trois points à dix minutes du terme de la rencontre, les Bigourdanes ne se sont pas arrêtées en si bon chemin pour s’imposer de deux petites longueurs (69-71) et rallier le dernier carré.



BASKET - COUPE DE FRANCE (F) / QUARTS DE FINALE

Samedi 15 février 2020

A Clermont-Ferrand

Bourges (LFB) - Toulouse (LF2) : 89-60

Landerneau (LFB) - Tarbes (LFB) : 69-71



A Vannes

La Roche-sur-Yon (LFB) - ASVEL (LFB) : 73-92

Lattes-Montpellier (LFB) - Basket Landes (LFB) : 59-53



DEMI-FINALES

Dimanche 16 février 2020

A Clermont-Ferrand

15h30 : Bourges (LFB) - Tarbes (LFB)



A Vannes

15h30 : ASVEL (LFB) - Lattes-Montpellier (LFB)