Coupe de France (F/Demi-finales) : Bourges éliminé par Lattes-Montpellier

Lattes-Montpellier sera bien au rendez-vous de la finale de la Coupe de France. Sur le parquet de Bourges, intouchable en Ligue Féminine cette saison, les Héraultaises ont réalisé un véritable exploit dans une rencontre qu’elles ont abordé de la meilleure des manières. Imposant à l’attaque des Tango une défense solide, les Gazelles n’ont encaissé que quatre points en quasiment six minutes et, avec notamment un 10-0 d’entrée, prendre quatorze points d’avance… avant de subir le retour de flamme de Bourges. Menées de treize points, les coéquipières d’Alexia Chartereau (18 points) ont signé un 10-0 pour se relancer mais, après une entame de deuxième quart-temps équilibrée, Lattes-Montpellier a une nouvelle fois trouvé les solutions pour stopper l’attaque adverse, qui n’a marqué que six points dans les sept dernières minutes avant la mi-temps. Les Héraultaises en ont profité pour conclure la première mi-temps avec treize points d’avance.

Bourges n’a jamais su revenir

Au retour sur leur parquet, les Tango ont répondu avec un 6-0 pour revenir à sept points mais, emmené par Napheesa Collier (20 points, 6 rebonds), le BLMA n’a pas perdu le fil de la rencontre quand Bourges est revenu à quatre points dans le troisième quart-temps, conclu avec une marge de cinq points. Dix dernières minutes que les Héraultaises ont bien lancé, reprenant très vite une marge de treize longueurs, qui leur a permis d’aborder le « money time » avec un surplus de confiance. Un final durant lequel Bourges n’aura jamais pu revenir à moins de six longueurs. Lattes-Montpellier se qualifie pour la finale avec une victoire de huit points (70-78) et affrontera soit Charleville-Mézières, soit Landerneau, qui s’affronteront le week-end, prochain pour le deuxième billet menant à l’Accor Arena de Paris-Bercy.



BASKET - COUPE DE FRANCE (F) / DEMI-FINALES

Samedi 20 mars 2021

Bourges - Lattes-Montpellier : 70-78



Dimanche 27 mars 2021

20h00 : Charleville-Mézières - Landerneau