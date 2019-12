Coupe de France (F/8emes de finale) : Les premiers billets pour les quarts reviennent à Basket Landes et Landerneau

Basket Landes et Landerneau vont continuer leur parcours en Coupe de France féminine de basketball. Les Landaises n’ont pas laissé le suspense s’installer à l’occasion de la réception de Charnay pour ouvrir ces huitièmes de finale. Si le premier quart-temps n’a pas permis de créer une première différence, les coéquipières d’Aby Gaye (15 points, 7 rebonds) ont serré le jeu en défense, n’encaissant que quatre points en dix minutes, pour prendre le large et, après un dernier coup d’accélérateur dans le troisième quart-temps, laisser plus de latitude à Sixtine Macquet, Jordan Alia Moore (12 points chacune) dans les dix dernières minutes. C’est avec une marge de 24 points que Basket Landes s’impose (71-47) et rejoint les équipes engagées en Euroligue en quarts de finale.

Landerneau inquiété puis tranquille

L’autre match disputé ce jeudi a vu Landerneau faire un voyage fructueux à Mondeville, pensionnaire de deuxième division. Si les Normandes ont fait de la résistance dans le premier quart-temps, que les coéquipières de Jodie Cornelie (10 points) ont remporté de quatre longueurs, la donne a changé dans le reste de la rencontre. Devant au score au retour aux vestiaires, les coéquipières de Taylor Wurtz (14 points, 7 rebonds) ont mis un grand coup derrière la tête des joueuses de Mondeville dans un troisième quart-temps remporté de dix points. Les dix dernières minutes du match ont été une formalité pour les Bretonnes qui remportent ce huitième de finale de 19 longueurs (48-67) et verront donc les quarts de finale.



BASKET - COUPE DE FRANCE / HUITIEMES DE FINALE

Jeudi 12 décembre 2019

Mondeville (LF2) - Landerneau (LFB) : 48-67

Basket Landes (LFB) - Charnay (LFB) : 71-47



Samedi 14 décembre 2019

20h00 : Tarbes (LFB) - Nantes-Rezé (LFB)

20h00 : Toulouse (LF2) - Villeneuve-d'Ascq (LFB)

20h00 : La Roche-sur-Yon (LFB) - Charleville-Mézières (LFB)



Les cinq équipes qualifiées rejoindront l’ASVEL, Bourges et Lattes-Montpellier, exemptées en raison de leur participation à l’Euroligue, en quarts de finale.