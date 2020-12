Coupe de France (F/8emes de finale) : Les derniers billets pour Lattes-Montpellier, Villeneuve d’Ascq, Charleville-Mézières et Charnay

Après Landerneau ce mardi, les quatre dernières affiches des 8emes de finale de la Coupe de France n’ont pas réservé beaucoup de surprises. Dixième de Ligue Féminine, Charnay a pris le meilleur sur Tarbes. Un premier quart-temps quasiment parfait et une avance de 18 points au bout de dix minutes. Les coéquipières de Vionise Pierre-Louis (19 points) ont maintenu la pression sur les Tarbaises jusqu’à la mi-temps, atteinte avec 21 points d’avance. Si les débats se sont équilibrés, les coéquipières d’Ana Tadic (19 points, 14 rebonds) n’ont jamais pu faire leur retard et s’inclinent de quinze longueurs (73-58). Le suspense n’a pas duré plus longtemps entre Saint-Amand-les-Eaux et Lattes-Montpellier. Bloquant les Nordistes à neuf points dans le premier quart-temps, les Héraultaises et Mamigna Touré (17 points) ont pris leurs aises d’entrée puis, malgré un trou d’air dans le deuxième quart-temps, elles ont sans cesse accéléré pour éteindre toute velléité de retour des coéquipières d’Iva Slonjsak (17 points, 5 rebonds), qui s’inclinent de 28 longueurs (51-79).

Villeneuve d’Ascq et Charleville-Mézières également qualifiés

Dauphines de Basket Landes en championnat, les joueuses de Charleville-Mézières seront également au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe de France. Accrochées par Nantes-Rezé en début de match, les coéquipières d’Evelyn Akhator (19 points, 8 rebonds) n’ont jamais été totalement à l’aise dans cette rencontre, l’écart maximal ne dépassant pas onze longueurs entre les deux formations. Ce sont même les Nantaises, emmenées par Ziomara Morrison (22 points, 8 rebonds), qui ont entamé le dernier quart-temps en tête au tableau d’affichage. Mais le « money time » a fini par tourner en faveur de Flammes, qui s’imposent de neuf longueurs (81-72). Le dernier billet pour les quarts de finale, c’est Villeneuve d’Ascq qui l’a remporté aux dépens de La Roche-sur-Yon. Parfaitement lancées par un premier quart-temps réussi, les coéquipières de Sandra Ygueravide Viana (19 points) ont vacillé dans le deuxième, encaissant un 12-0 qui a totalement relancé les Vendéennes. Plus appliquées dans la deuxième moitié du match, les Nordistes ont creusé un écart plus net que le scenario du match ne le laisse penser (64-85).



BASKET - COUPE DE FRANCE (F) / 8EMES DE FINALE

Mardi 8 décembre 2020

Reims (LF2) - Landerneau (LFB) : 56-67



Mercredi 9 décembre 2020

Saint-Amand-les-Eaux (LFB) - Lattes-Montpellier (LFB) : 51-79

La Roche-sur-Yon (LFB) - Villeneuve d’Ascq (LFB) : 64-85

Charleville-Mézières (LFB) - Nantes-Rezé (LFB) : 81-72

Charnay (LFB) - Tarbes (LFB) : 73-58