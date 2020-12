Coupe de France (F/8emes de finale) : Le premier billet remporté par Landerneau

Landerneau a pu se faire peur mais a fait respecter la hiérarchie. En déplacement sur le parquet de Reims, actuel pensionnaire de LF2, les Bretonnes ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Champenoises, emmenées par Coline Franchelin (15 points), ont entamé la rencontre sans complexes, prenant très vite cinq points d’avance mais les joueuses de Landerneau n’ont pas paniqué pour conclure les dix premières minutes avec un point d’avance. Les coéquipières d’Ezinne Kalu (15 points) ont placé un premier coup d’accélérateur au début du deuxième quart-temps avec un 9-0... auquel Reims a répondu avec un 12-1 pour repasser devant et ne compter que deux longueurs de retard à la mi-temps. Toutefois, leur compteur est resté bloqué pendant un peu plus de quatre minutes au retour aux vestiaires, Landerneau en profitant pour prendre 16 points d’avance. Un sursaut et un 10-0 avant les dix dernières minutes a maintenu le suspense... Mais, avec plus de sérieux dans les moments de vérité, l'incertitude autour du résultat de la rencontre a vite été balayée par Landerneau qui s’impose au final de onze longueurs (56-67). Les Bretonnes valident ainsi leur billet pour les quarts de finale, pour lesquels elles retrouveront les vainqueurs des quatre autres affiches des huitièmes de finale ainsi que les trois clubs évoluant cette saison en Euroligue féminine, l'ASVEL, Basket Landes ainsi que Bourges.



BASKET - COUPE DE FRANCE (F) / 8EMES DE FINALE

Mardi 8 décembre 2020

Reims (LF2) - Landerneau (LFB) : 56-67



Mercredi 9 décembre 2020

18h00 : Saint-Amand-les-Eaux (LFB) - Lattes-Montpellier (LFB)

20h00 : La Roche-sur-Yon (LFB) - Villeneuve d’Ascq (LFB)

20h00 : Charleville-Mézières (LFB) - Nantes-Rezé (LFB)

20h00 : Charnay (LFB) - Tarbes (LFB)