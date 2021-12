Coupe de France (F/8emes de finale) : Le dernier billet pour Tarbes

Tarbes a fait mentir les pronostics. Bon dernier de Ligue Féminine, le club de Bigorre a surpris Angers sur son parquet dans la dernière rencontre comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Bousculées d’entrée de jeu, les Angevines ont toutefois su tenir le cap et les coéquipières d’Iva Slonjsak (15 buts, 6 rebonds) ont terminé le premier quart-temps avec un écart de sept longueurs. Toutefois, les dix minutes menant à la mi-temps n’ont pas été l’occasion pour l’UFAB de creuser l’écart. Dix minutes éminemment défensives durant lesquelles Tarbes a su juguler son adversaire et revenir à seulement quatre longueurs au moment de revenir aux vestiaires. La donne a finalement changé dès l’entame du troisième quart-temps.

Fin de match cauchemardesque pour Angers

En effet, les coéquipières de Julie Wojta (24 points) ont signé un 12-0 qui a permis à Tarbes de s’installer en tête. Les Angevines, sonnées mais pas KO après cette série, ont su réagir mais sans repasser devant au score. A dix minutes du terme de la rencontre, les deux équipes se sont retrouvées à égalité. Le début du dernier quart-temps a vu les deux équipes se répondre avec Angers qui a mené d’une longueur à cinq minutes du buzzer. Une fin de match durant laquelle les protégées de David Gautier ont connu une panne offensive majeure. Dans l’incapacité de marquer le moindre point, les Angevines ont vu les Tarbaises marquer panier sur panier. Le club de Bigorre a conclu la rencontre sur un 10-0 pour une victoire de neuf points (55-64) et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France féminine.



BASKET - COUPE DE FRANCE (F) / HUITIEMES DE FINALE

Samedi 4 décembre 2021

Charnay (LFB) - Landerneau (LFB) : 48-57

ASVEL (LFB) - Charleville-Mézières (LFB) : 79-58

Saint-Amand-les-Eaux (LFB) - La Roche-sur-Yon (LFB) : 80-67

Cherbourg-en-Cotentin (LF2) - Villeneuve d’Ascq (LFB) : 39-77



Dimanche 5 décembre 2021

Angers (LFB) - Tarbes (LFB) : 55-64



Les cinq équipes qualifiées seront rejointes en quarts de finale par les équipes concernées par l’Euroligue en début de saison, Bourges, Lattes-Montpellier et Basket Landes.