Coupe de France (F/16emes) : Angers dans la douleur

COUPE DE FRANCE (F) / 16EMES DE FINALE

Lundi 18 octobre 2021

Mardi 19 octobre 2021 à 20h00

Mercredi 20 octobre 2021 à 20h00

Ce fut difficile, mais Angers a bel et bien décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de basket. Premières engagées dans ce tour réservé aux équipes de LF2 et de LFB qui ne jouent pas la Coupe d'Europe cette saison, les Angevines se déplaçaient à Montbrison, équipe de deuxième division, et elles se sont imposées 74-78 après prolongation. Après avoir pris un excellent départ (13-21, 10eme), Angers n'a finalement regagné les vestiaires qu'avec cinq points d'avance (31-36). Le troisième quart a été équilibré (12-12), et les joueuses de la Loire se sont arrachées dans le dernier quart pour mener 65-58 à 1'18 de la fin.Il a donc fallu disputer une prolongation, et Angers a encore réussi à renverser la situation, en s'imposant après avoir été mené à 1'55 de la fin. Alexis Peterson a grandement contribué à cette qualification en marquant 16 points et délivrant 6 passes, alors que du côté de Montbrison, seulement cinq joueuses ont marqué, mais Jaisa Nunn finit avec 24 points et 14 rebonds et Annika Holopainen avec 23 points.Montbrison (LF2) -: 74-78apChampagne Basket (LF2) - Landerneau (LFB)Toulouse (LF2) - Charnay (LFB)Calais (LF2) - St-Amand (LFB)Cherbourg-en-Cotentin (LF2) - Chartres (LF2)>>> Les cinq vainqueurs disputeront le tour suivant le 4 décembre, en compagnie des cinq clubs jouant l'Eurocoupe cette saison.