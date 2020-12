Coupe de France (F) : Une affiche Bourges – Lyon-ASVEL en quarts

Le 18 septembre dernier, Bourges et Lyon-ASVEL devaient s’affronter en finale de la Coupe de France 2020 à l’Accor Arena, mais la rencontre avait été annulée le matin même du match, car les joueuses ne souhaitaient pas prendre de risques suite à la découverte de cas positifs au coronavirus au sein des deux effectifs. Mais les Lyonnaises et les Berruyères auront rapidement l’occasion de se retrouver dans le cadre de la Coupe de France, puisqu’elles vont s’affronter en quarts de finale. Le tirage au sort s’est déroulé ce vendredi au siège de la Fédération française de basket à Paris, et a donc offert ce choc entre le 4eme et le 7eme du classement de LFB, même si ce classement ne veut pas dire grand-chose actuellement, au vu des nombreux matchs en retard des deux équipes.

Une affiche Charleville Mézières - Villeneuve d’Ascq également

La rencontre se déroulera le samedi 13 février 2021 à Bourges, qui a remporté les trois dernières éditions de la Coupe de France. Les trois autres quarts de finale s’annoncent également alléchants : Charleville-Mézières (3eme du championnat) recevra Villeneuve d’Ascq (2eme), le leader Basket Landes ira à Landerneau (6eme) et Lattes-Montpellier (12eme) accueillera Charnay (10eme). Les demi-finales auront lieu le 26 mars alors que la finale est programmée le 24 avril.



Le programme des quarts de finale

Samedi 13 février 2021 à 20h00

Bourges (LFB) – Lyon (LFB)

Charleville Mézières (LFB) – Villeneuve d’Ascq (LFB)

Landerneau (LFB) – Basket Landes (LFB)

Lattes-Montpellier (LFB) – Charnay (LFB)