Coupe de France (F) : Pas de sanction suite à l’annulation de la finale

Bourges et Lyon-ASVEL n’auront pas à payer d’amende pour leur forfait en finale de la Coupe de France ! Vendredi dernier devait se dérouler la finale de l’édition 2019-20 à l’AccorHotels Arena entre deux des plus grands clubs français actuels, et ce match devait marquer le grand retour du basket tricolore après six mois de pause forcée. Mais les équipes ont décidé de déclarer forfait le matin du match devant leur incompréhension de ne pas se voir traiter comme leurs collègues masculins. Ainsi, en dépit des quatre cas de Covid-19 détectés dans la semaine au sein des deux clubs - trois cas à Bourges, un cas à l'ASVEL - la FFBB n'avait pas prévu d'annuler le match, comme l'exige le protocole sanitaire pour le basket masculin, où seuls trois cas suffisent pour annuler un match. Alors que les deux clubs s’exposaient à des risques financiers, ils ont finalement été blanchis par le Bureau Fédéral de la Fédération française de basket, qui s’est réuni exceptionnellement ce lundi.

La FFBB avait mis les petits plats dans les grands

La FFBB a pourtant tenu à rappeler le contexte de ce match dans un communiqué : "Pour incarner cette relance du jeu, la Fédération avait choisi d’investir le lieu le plus prestigieux du basket en France, l’Accor Aréna à Paris. Cette finale entre deux des meilleurs clubs féminins français actuels devaient donner l’exemple à tous les autres clubs de basket en France, tout en portant un éclairage unique sur le basket féminin, jamais un match féminin seul ne s’y étant tenu. Un rendez-vous dans la continuité d’un investissement et d’un engagement sans relâche de la part de la Fédération pour le basket féminin et la LFB, dont le projet LFB 2024 devait être dévoilé vendredi (gouvernance partagée, développement média, excellence sportive). Pour rappel, le premier tour du FIBA Women’s EuroBasket se tiendra en France, à Strasbourg, en juin prochain. La période que traverse le pays et le sport est particulièrement compliquée. Elle demande une grande faculté d’adaptation et de la volonté. La Ministre des Sports l’a longuement rappelé aux joueuses et dirigeantes vendredi matin. Elle crée également des situations exceptionnelles qui permettent de donner des exemples positifs à tous. C’est pourquoi la Fédération avait décidé de mettre à l’honneur de nombreuses actions et exemples inspirants pour notre sport et le public : 150 personnels de l’APHP (personnel soignant) étaient invités à la finale afin d’y recevoir un don, lié à la vente des masques de protection siglés FFBB / 50 personnes de l’association « Halte Aide aux Femmes Battues » (femmes, enfants et bénévoles de l’association) étaient invitées pour se changer les idées, voir un match de gala et rencontrer les joueuses stars de la LFB à travers l’engagement sociétal sur lequel nous avons souhaité positionner la Ligue Féminine / 40 jeunes basketteuses (U9 et U11) et animateurs de la Ligue Ile de France devaient faire un entraînement animé par les capitaines de LFB avant d’assister à la finale / 5 femmes exceptionnelles devaient être honorées et recevoir le Ballon de Cristal de la Fédération. Des joueuses toutes jeunes retraitées de la LFB : Camille Aubert, Géraldine Robert (venue spécialement du Gabon), Laetitia Kamba, Fatimatou Sacko et Paoline Salagnac / Aby Gaye devait présenter son Association « TerangAby ». Malgré certains propos inappropriés tenus en amont de cette finale, la Fédération, ses partenaires et de nombreuses personnalités avaient tous répondu présents pour encourager les joueuses, la reprise du sport et célébrer le basket féminin. » La FFBB conclut en annonçant que le chèque de 20 000 euros promis au club vainqueur de la Coupe de France 2020 sera remis à l’association Ruban Rose, qui lutte contre le cancer du sein. La saison de championnat de France féminin reprendra ce week-end.