Coupe de France (F) : Les Flammes en habituées

2021 sera-t-elle la bonne année pour Charleville-Mézières ? Battues en finale de la Coupe de France féminine de basket en 2017, 2018 et 2019, à chaque fois par Bourges, les Flammes vont disputer leur quatrième finale de suite (l'édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus) cette saison, contre Lattes-Montpellier. Les Ardennaises se sont imposées 84-62 en demi-finales contre Landerneau, dans un match à sens unique qu'elles ont mené de la cinquième à la dernière minute. Hormis un deuxième quart-temps accroché (21-21), Charleville-Mézières a remporté tous les quarts-temps assez aisément, et notamment le dernier sur le score de 26-16. Evelyn Akhator (24pts, 5rbds) et Mame Marie Sy-Diop (19pts, 6rbds) ont grandement contribué à ce succès ardennais, alors qu'en face, les meilleures marqueuses bretonnes se nomment Virginie Brémont et Ezinne Kalu, avec 11 points chacune. La finale se déroulera le 24 avril prochain à l'Accor Arena, et n'oublions pas que Charleville-Mézières doit également disputer la première demi-finale d'Eurocoupe de son histoire, contre Valence.



