Coupe de France (F) : Bourges - Lattes-Montpellier et Charleville - Landerneau en demi-finales

On connaît désormais les deux affiches des demi-finales de la Coupe de France féminine, les 20 et 27 mars prochain. Au lendemain des quarts de finale de l'épreuve, ce week-end, avec les qualifications de Bourges, Charleville-Mézières, Landerneau et Lattes-Montpellier, le tirage au sort a été effectué ce lundi matin au siège de la Fédération française de basket (FFBB). Il a réservé un choc entre Bourges et Lattes-Montpellier lors d'un match qui se déroulera le samedi 20 mars à 20h00. L'autre rencontre opposera Charleville-Mézières à Landerneau dans les Ardennes. Dans la première demi-finale, les Berruyères, triples tenantes du titre et victorieuses à onze reprises de l'épreuve, dont neuf fois depuis qu'elle a adopté sa nouvelle formule, accueilleront l'un de leurs rivaux majeurs de ces quinze dernières années Lattes-Montpellier, qui a, lui, inscrit son nom au palmarès à quatre reprises, les quatre fois entre 2010 et 2016, sachant que les Héraultaises avaient dominé... Bourges pour le titre en lors de leurs deux derniers succès en date, en 2015 et 2016.

Attention à Landerneau !

Les deux équipes s'étaient retrouvées le 28 février dernier en championnat et c'est le Tango, actuellement deuxième de Ligue Féminine et tombeur samedi de l'ASVEL dans un match qui aurait dû opposer les deux équipes en finale l'année dernière (la rencontre avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19), qui s'était imposé difficilement dans l'Hérault (76-68). Un jour plus tôt, le 27 février lors de cette même 16eme journée de LFP, Charleville-Mézières était allé l'emporter sur le parquet de Landerneau (67-57). Cette fois, ce seront les Flammes Carolo qui recevront les Bretonnes, comme cela avait été le cas le 17 octobre dernier, pour un large succès des Carolomacériennes (93-71). Les joueuses de Romuald Yernaux, battues trois fois de suite en finale par Bourges, devront néanmoins se méfier de leur futur adversaire pour un nouveau billet éventuel pour l'AccorArena. Ce week-end, en quarts, les joueuses de Stéphane Leite ont en effet signé l'exploit de ce tour en éliminant Basket Landes, leader du championnat.



BASKET - COUPE DE FRANCE (F)

Tirage au sort des demi-finales

Samedi 20 mars 2021

20h00 : Bourges - Lattes-Montpellier



Dimanche 27 mars 2021

20h00 : Charleville-Mézières - Landerneau