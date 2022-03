Coupe de France (F) : Bourges et Basket Landes qualifiées pour la finale

March 13, 2022 19:45 Lors des demi-finales de la Coupe de France ce dimanche, Bourges et Basket Landes ont tenu leur rang et ont rejoint la finale de la compétition sans trembler, face à respectivement Villeneuve-d'Ascq (69-85) et Landerneau (44-72).