Coupe de France (F) : Bourges et Basket Landes complètent le carré

Le dernier carré de la Coupe de France féminine de basket est connu ! Après Villeneuve d'Ascq vendredi et Landerneau samedi, ce sont Bourges et Basket Landes qui ont rallié le dernier carré. Les Berruyères, actuellement deuxièmes du championnat, ont éliminé les tenantes du titre, Lattes-Montpellier (8emes de LFB) après prolongation sur le score de 80-75. Les Tango ont mené du début à la fin du temps réglementaire : 22-14 à la fin du premier quart, 45-29 à la mi-temps, 61-55 à la fin du troisième quart et 72-72 à la fin des 40 minutes. Leur avance a grimpé au maximum jusqu'à +19, juste avant la mi-temps, mais les Héraultaises n'ont rien lâché et sont revenues petit à petit, et Mamignan Touré a égalisé à 24 secondes de la fin. Le BLMA a ensuite pris deux points d'avance durant la prolongation, mais Bourges a conclu par un 8-1 pour s'offrir la qualification. Auteures de 17 points chacune, Endi Miyem et Keisha Hampton ont grandement contribué à sa victoire, tout comme Iliana Rupert, qui finit avec 14 points et...17 rebonds ! En face, les 23 points et 6 rebonds d'Elodie Naigre n'ont pas suffi à Lattes-Montpellier.

Basket Landes a fini fort

Le dernier qualifié pour les demi-finales n'est autre que le champion de France Basket Landes (leader de LFB), qui a éliminé Lyon-ASVEL (3eme) sur le score de 72-60. Menées en début de match (5-8), les Landaises ont pris les commandes ensuite et menaient 41-35 à la mi-temps. Les Lyonnaises sont repassées devant peu avant la fin du troisième quart (49-50, 29eme), mais Basket Landes est revenu (56-56, 32eme) et a fini très fort, avec notamment un 12-0 dans les trois dernières minutes. Regan Magarity a porté les Landaises vers la victoire, avec 18 points et 12 rebonds, alors qu'Aleksandra Crvendakic a dû se contenter de 14 points pour les Lyonnaises.



BASKET - COUPE DE FRANCE (F) / QUARTS DE FINALE

Vendredi 21 janvier 2022

Tarbes - Villeneuve-d'Ascq : 68-69



Samedi 22 janvier 2022

Landerneau - Saint-Amand : 88-56



Dimanche 23 janvier 2022

Bourges - Lattes-Montpellier : 80-75 ap

Basket Landes - Lyon ASVEL : 72-60