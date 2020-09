Clap de fin pour F.Piétrus

Une page se tourne dans le basket français. Florent Piétrus, qui a fait l’actualité de la balle orange en France et en Europe depuis plus de deux décennies, a annoncé ce mercredi qu’il prenait sa retraite, à 39 ans. Le Guadeloupéen s’est confié sur les réseaux sociaux : « Il y a 20 ans, en septembre 2000, le grand Pau-Orthez décidait de purger son effectif et de reconstruire autour de trois gamins plutôt doués (Florent et Mickaël Piétrus et Boris Diaw, ndlr). La reconstruction devait prendre plusieurs années. Ça c’est ce qui était prévu. Nous on avait d’autres plans… Vingt ans plus tard, le plaisir de jouer est encore là mais l’envie de se poser est plus forte. J’arrête ma carrière professionnelle. Il y aurait beaucoup de gens à remercier : des coachs, des coéquipiers, des clubs…vous vous reconnaitrez ! Un merci spécial à ma famille et à mes proches pour leur soutien, à Christophe mon agent, à Nike mon équipementier de toujours ainsi qu’à tous ceux qui m’ont apporté leurs conseils avisés (et parfois moins avisés). Merci à vous les fans, les supporters qui me suivent et m’encouragent depuis les débuts. Ce n’est pas une fin en soi. Juste une page qui se tourne. To be continued… »

Quatre titres de champion pour Piétrus

Durant sa carrière, Florent Piétrus a connu dix clubs : Pau-Orthez (1997-2004), Malaga (2004-07), Estudiantes Madrid (2007-08), Valence (2008-10 puis 2010-13), Vitoria (2010), Nancy (2013-2016), Gravelines-Dunkerque (2016-17), Levallois (2017), Strasbourg (2018-209) et Orléans (2019-20). Il n’a dépassé qu’à deux reprises les 10 points de moyenne sur une saison (avec Pau en 2002-03 et avec Nancy en 2014-15), mais son apport sous les paniers et son intelligence de jeu lui ont permis de décrocher trois titres de champion de France (avec Pau), trois Coupes de France (avec Pau et Strasbourg), une Semaine des As (avec Pau), une Coupe du Roi (avec Malaga), un titre de champion d’Espagne (avec Malaga) et une Eurocoupe (avec Valence). Sélectionné à 230 reprises en équipe de France (1210 points), il a été médaillé de bronze au Mondial 2014, champion d’Europe 2013, vice-champion d’Europe 2011 et médaillé de bronze européen 2005 et 2015 avec les Bleus. C’est donc la fin d’une très belle histoire pour Florent Piétrus, qui va désormais jouer en National 2, avec Metz, afin de se rapprocher de ses enfants, qui vivent à Nancy et Strasbourg.