Carmelo Anthony, nommé ambassadeur de la Coupe du monde 2023

Comme son ami et modèle, le regretté Kobe Bryant, Carmelo Anthony vient d'être nommé ambassadeur de la Coupe du monde 2023 qui se déroulera au Japon, en Indonésie et aux Philippines du 25 août au 10 septembre prochain. Actuellement sans contrat, l'ancien ailier des Lakers rejoint l'Argentin Luis Scola et l'Espagnol Pau Gasol comme ambassadeurs de la compétition.

« J’ai fièrement représenté les États-Unis sur les plus grandes scènes du monde, et la Coupe du monde est la compétition la plus difficile du basket international », a réagi Melo. « Il s’agit de trouver un équilibre parfait entre l’effectif, le talent, et d’avoir cette grande cohésion. Je suis impatient de soutenir tous les joueurs à la Coupe du monde cette année et de célébrer ce sport à l’échelle mondiale. »

Si "Melo" a été choisi, c'est parce que son expérience internationale est remarquable. Sélectionné dès 2004 avec les Etats-Unis, Carmelo Anthony est le seul joueur américain à avoir disputé quatre olympiades et il possède tout simplement l'un des plus beaux palmarès d'un joueur américain avec trois médailles d'or olympiques, une médaille de bronze olympique et une médaille de bronze à la Coupe du monde ! Seul Kevin Durant fait mieux avec trois médailles d'or olympiques et une médaille d'or à la Coupe du monde.

Présent aux Philippines depuis mercredi pour fêter ce rôle d'ambassadeur, Anthony n'a disputé qu'une Coupe du monde. C'était en 2006, et il avait terminé dans le meilleur cinq du tournoi avec 19.9 points de moyenne. Cette année-là, Team USA s'était pourtant présenté avec les meilleurs joueurs de leur génération : Melo, LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh.