Brittney Griner veut rejouer en WNBA

On attendait une conférence de presse, mais c'est finalement sur Instagram que Brittney Griner a donné de ses nouvelles. Libérée dans un échange de prisonniers il y a 10 jours, la star du basket américain a repris l'entraînement cette semaine sur une base militaire où elle passe divers examens physiques et psychologiques. Et elle annonce sur les réseaux sociaux qu'elle souhaite rejouer.

« Je veux qu’une chose soit bien claire : j’ai l’intention de jouer cette saison en WNBA avec Phoenix. Et ce faisant, je suis impatiente de pouvoir dire merci, en personne, à tous ceux qui ont plaidé ma cause, écrit et posté des choses afin de me soutenir prochainement. »

La joueuse remercie ainsi sa famille, sa femme, la WNBA et son équipe, le Mercury de Phoenix, ses avocats ou encore pour Joe Biden, le Président des États-Unis. Elle confirme qu'elle souhaite s'engager pour la libération des autres américains, emprisonnés à l'étranger, à commencer par Paul Whelan, lui aussi détenu en Russie.

« Ça fait tellement de bien d’être à la maison ! Ces dix derniers mois ont été une bataille. C’est votre amour qui m’a aidée à tenir. Du fond de mon cœur, merci à tous pour votre aide » poursuit-elle. "J'encourage également tous ceux qui ont joué un rôle dans mon retour à la maison à poursuivre leurs efforts pour ramener tous les Américains à la maison. Chaque famille mérite d'être réunie. Alors que je rentre chez moi pour profiter des vacances avec ma famille, je tiens à remercier l'ensemble du personnel du PISA et l'équipe médicale de la base de San Antonio Fort Sam Houston. J'apprécie le temps et l'attention qu'ils ont consacrés à s'assurer que j'allais bien et que j'étais prête pour ce nouveau départ."