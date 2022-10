Brittney Griner craint de purger toute sa peine en Russie

« Son état n’est pas aussi bon que celui dans lequel je pouvais parfois la trouver. » Les mots sont de Alexandr D. Boykov. L’avocat de Brittney Griner fait part du pessimisme actuel de sa cliente : « Elle n’est pas encore absolument convaincue que les Etats-Unis pourront la ramener chez elle. Elle est très préoccupée par le prix à payer pour cela, et elle a peur de devoir purger toute sa peine ici en Russie. »

La basketteuse WNBA est détenue en Russie depuis février suite à la découverte, dans ses bagages, d’huile de cannabis dans les cartouches de cigarette électronique. Elle a été condamnée à neuf ans de prison après avoir plaidé coupable et a fait appel de cette sanction.

Audience le 25 octobre

Mercredi, Joe Biden a confirmé qu’il n’y avait pas d’évolution dans les discussions avec son homologue russe, Vladimir Poutine, au sujet d’un éventuel échange de prisonniers. Les deux chefs d’État ont tout de même prévu d’échanger au G20, le mois prochain, qui se tiendra à Bali.

Autorisée à ne sortir qu’une fois par jour de sa cellule, qu’elle partage avec deux autres détenues, la star du Phoenix Mercury entame son neuvième mois de détention. Le 25 octobre prochain, la joueuse doit comparaître devant une cour d’appel pour plaider à nouveau sa bonne foi, sur la base d’une prescription médicale.

« Peut-être que le verdict sera modifié d’une manière ou d’une autre et peut-être que la peine sera réduite, car la décision prise par le premier tribunal est très différente des pratiques judiciaires habituelles », espère son avocat, persuadé que la Russie a voulu faire de la joueuse un exemple au cœur de relations exécrables avec les États-Unis. Il ajoute : « Au vu des circonstances, et en tenant compte de la personnalité de ma cliente et de son aveu de culpabilité, un tel verdict était absolument impossible. »