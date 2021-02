Bourges : Chartereau à l'ASVEL Lyon la saison prochaine ?

Chartereau avait une clause pour partir



💣TRANSFERT @basketlfb 💣Alexia Chartereau rejoindra @ASVEL_Feminin la saison prochaine ! Énorme coup pour le club de Tony Parker, alors que la joueuse avait prolongé son contrat à Bourges jusqu’en 2023. Chartereau retrouvera Marine Johannes à Lyon. (@Be_BasketFr) pic.twitter.com/mibqShC2kh

— Lukas Nicot (@LukasNicot) February 4, 2021

Alexia Chartereau suit les traces de Marine Johannes.Le journalaffirme en effet ce vendredi queAprès avoir fait revenir Julie Allemand dans le Rhône, le champion de France réussirait ainsi un autre gros coup sur le marché des transferts avec cette fois le recrutement de la jeune internationale française de 22 ans, très courtisée. Plus encore à l'heure actuelle, alors que l'ailière n'ayant connu que Bourges depuis ses débuts professionnels réalise la meilleure saison de sa carrière. Car si les Tangos dominent actuellement la Ligue Féminine, Chartereau, qui tourne depuis la reprise à 15,6 points à 50,4% de réussite aux tirs, 6,7 rebonds et 2 passes décisives pour 17 d'évaluation en 31 minutes, y est pour beaucoup.Des performances haut de gamme qui ne sont pas passé inaperçues du côté de l'ASVEL Lyon féminin et de son président Tony Parker. Pour parvenir à boucler l'arrivée de la meilleure poste 4 française du moment, le club rhodanien s'est appuyé sur la clause que comportait le contrat de l'internationale française chez les Tango. A savoir que, notamment en cas d'offre impossible à résister. C'est le cas de celle de l'ASVEL. La double vice-championne d'Europe avec les Bleues devrait donc faire jouer l'option en question et mettre le cap l'été prochain sur l'un de nos autres représentants en Euroligue féminine. Nul doute que le tandem Chartereau-Johannes devrait faire un malheur dans le Rhône.