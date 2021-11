Bleus : Westermann forfait, Okobo et Howard pas libérés

La liste des Bleus présents à Pau a été mise à jour. Le staff lui s'enrichit de nouveaux membres. #TeamFranceBasket https://t.co/X2Q0qETi7l

— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) November 22, 2021

L'Euroligue a refusé d'avance Monaco-ASVEL

Depuis plusieurs années déjà, et le début du conflit entre l’Euroligue et la FIBA, les éliminatoires de l’Euro et de la Coupe du Monde de basket masculin se déroulent la plupart du temps sans les meilleurs joueurs, ceux qui évoluent en NBA et en Euroligue. La fenêtre de novembre 2021 n’échappe pas à la règle, et c’est avec une équipe composée principalement de joueurs de Betclic Elite et d’Eurocoupe que la France, vice-championne olympique, va affronter le Monténégro vendredi à Pau et la Hongrie lundi prochain pour le début des éliminatoires du Mondial 2023. Le stage de préparation a débuté ce lundi à Pau, et le staff des Bleus a dévoilé une nouvelle liste de joueurs, avec six changements par rapports à la liste publiée il y a un mois.Hugo Benitez (Bourg-en-Bresse) et Ismael Kamagate (Paris) apparaissent quant à eux dans la liste de joueurs alors qu’ils ne devaient être que partenaires d’entraînement au départ. Andrew Albicy, seul joueur présent à Tokyo et incertain en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, est bien présent.Par ailleurs, le hasard du calendrier fait que l’ASVEL et Monaco s’affrontent ce vendredi en Euroligue pour le compte de la 12eme journée, et alors que les deux clubs avaient accepté d’avancer leur match, l’instance européenne a refusé. Hormis Westermann, la Roca Team ne comptait aucun joueur sélectionné, et. « Malgré nos échanges positifs avec les deux clubs français engagés en Euroligue, l’entité organisatrice n’a pas accepté leur demande de modifier la date initiale de leur rencontre, explique Boris Diaw, le manager général de l’équipe de France. Au regard de la situation des deux formations, la FFBB ne pouvait pas demander plus d’efforts et tient à remercier le club de l’ASVEL d’avoir libéré Paul Lacombe ainsi que certains membres de son staff. Vincent Collet n’a pas souhaité appeler d’autres joueurs pour pallier aux absences (sic). » La prochaine fenêtre internationale se déroulera fin février, avec toujours la même problématique de libération de joueurs, et deux matchs prévus contre le Portugal. Après une nouvelle fenêtre début juillet (avec le retour des meilleurs joueurs ?), la France disputera, si elle se qualifie, le deuxième tour des qualifications, contre les trois premiers du groupe Bosnie / Lituanie / Bulgarie / République tchèque. Mais avant, il y aura l’Euro en Allemagne, en septembre. Avec une équipe au complet, espérons-le.