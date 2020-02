Bleus : Vincent Collet reconnait le manque de constance de son équipe

« Nous n’avions pas le choix après la défaite de vendredi. Nous voulions montrer un autre visage, particulièrement défensivement. Nous étions stressés en attaque au début de match mais nous avons réalisé quelques stops à l’image de Lahaou Konaté. Nous sommes une équipe jeune et parfois on manque de constance. Cela a offert des possibilités de retour au Monténégro en première comme en deuxième mi-temps. Mais malgré nos erreurs, l’état d’esprit était là. J’aurais été très déçu que les joueurs n’aient pas la récompense de la victoire. Le bilan est forcément mitigé puisque la victoire n'efface pas la défaite de l'Allemagne. Le point positif c'est l'écart. +19 c'est important dans l'optique des point-average », a réagi Vincent Collet sur le site de la Fédération française de basket après la victoire 85-66 contre le Monténégro qui relance la France dans la course à la qualification pour l’Euro 2021.