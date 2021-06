Bleus : Moerman arrête l'équipe de France

Moerman regrette un manque de respect

Depuis la victoire de Limoges en 1993, seuls cinq Français ont remporté l’Euroligue : Antoine Rigaudeau en 1998 et 2001 avec Bologne, Nando De Colo en 2016 et 2019 avec le CSKA Moscou, Fabien Causeur en 2018 avec le Real Madrid, et Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman ce dimanche avec Efes Istanbul. Pourtant, ces deux derniers ne figurent pas dans la liste des douze joueurs retenus (Beaubois n’a d'ailleurs jamais joué en Bleu) par Vincent Collet pour les Jeux Olympiques. Une décision que n’a pas apprécié Adrien Moerman, qui annonce ce mardi dans L’Equipe qu’il ne jouera plus pour l’équipe de France. « Les Bleus et moi, c’est fini. Ce titre, c’est une manière, aussi, de prouver que j’avais ma place en équipe de France. C’était important de montrer ce que je vaux. Je l’ai fait et je suis heureux.», insiste l'ailier fort.Adrien Moerman (33 ans en août), qui a joué 11 matchs sous le maillot bleu mais aucun grand tournoi, en veut à Vincent Collet de ne pas lui avoir donné d’explication : «Qu’il ne partage même pas son projet avec toi… S’il m’avait dit : "Adrien, on veut décaler Nicolas Batum au poste 4 (celui d'ailier fort, ndlr), il y aura untel, untel, tu auras tant de temps de jeu", j’’aurais dit oui ou j’aurais dit non, mais au moins j’aurais eu le sentiment d’être respecté. J’estime qu’il y a un minimum de communication et de respect à avoir si tu as de la considération pour les gens. » Le France – Monténégro d’août 2019 à Villeurbanne en préparation à la Coupe du Monde restera donc la dernière sélection d’Adrien Moerman.