Bleus : Maledon de retour, première pour Hoard et Makoundou

La liste de 16 :

Les 1er et 4 juillet prochain, l’équipe de France masculine de basket affrontera le Monténégro (à Pogdorica) et la Hongrie (à Mouilleron-le-Captif) en clôture de la première phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Avec quatre victoires en quatre matchs, les Bleus sont déjà qualifiés pour la dernière phase, où ils affronteront la Lituanie, et deux autres équipes parmi la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie et la République tchèque. Pour ces deux matchs contre le Monténégro et la Hongrie, le sélectionneur Vincent Collet a dévoilé une liste de 16 joueurs ce mercredi.C’est ainsi que Paul Lacombe (ASVEL), Elie Okobo (ASVEL), Yakuba Ouattara (Monaco) ou Vincent Poirier (Real Madrid) font leur retour, tout comme Frank Ntilikina (Dallas) et Théo Maledon (Oklahoma City).Le meneur du Thunder, qui fêtera ses 21 ans en juin, n’a plus joué en équipe de France depuis août 2019. Il avait notamment décidé de zapper les JO l’an passé afin de rester dans sa franchise pour travailler. Même si sa saison a été faite de hauts et de bas, il se voit donc accorder une nouvelle chance en équipe de France. Son coéquipier à OKC, Jaylen Hoard (23 ans), qui n’a plus porté le maillot de l’équipe nationale depuis les U17, pourrait quant à lui fêter sa première sélection en A.. Certains joueurs assurés de disputer l’Euro en Allemagne en septembre, comme Evan Fournier et Rudy Gobert, ne figurent pas dans cette liste de 16 joueurs qui débuteront leur préparation le 25 juin à l’INSEP, mais ils seront bien sûr présents pour le début de la préparation pour l’Euro.Andrew Albicy (Gran Canaria), Isaïa Cordinier (Virtus Bologne), Petr Cornelie (Denver), Jaylen Hoard (Oklahoma City), Mouhammadou Jaiteh (Virtus Bologne), Louis Labeyrie (Valence), Paul Lacombe (ASVEL), Nicolas Lang (Limoges), Amath M’Baye (Pinar Karsiyaka), Théo Maledon (Oklahoma City), Yoan Makoundou (Cholet), Frank Ntilikina (Dallas), Elie Okobo (ASVEL), Yakuba Ouattara (Monaco), Vincent Poirier (Real Madrid), Terry Tarpey (Le Mans)