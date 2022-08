Bleus : Le capitanat pour Evan Fournier

Deux leaders. Un capitaine et un vice-capitaine 🤝

Evan Fournier est le nouveau capitaine des Bleus, Rudy Gobert est lui vice-capitaine 🤞l’argent lors des Jeux Olympiques à Tokyo. « Ce n'est pas quelque chose que je revendique, je n'ai pas nécessairement une envie particulière d'être capitaine, a récemment confié le nouveau capitaine des Bleus face à la presse. Le leadership, ça se fait naturellement sur le terrain. Ce sera la décision des coaches et ce sera respecté, c'est tout. » Un premier capitanat pour le natif de Saint-Maurice qui sera donc étrenné ce dimanche et que l’intéressé voudra sans doute voir durer jusqu’à la finale du championnat d’Europe.

Vincent Collet et les Bleus ont fait leur choix. Capitaine de l’équipe de France depuis de longues années, Nicolas Batum sera absent pour le prochain championnat d’Europe. Alors que la sélection tricolore a conclu ce vendredi le premier acte de sa préparation à Nanterre et va disputer ce dimanche son premier match amical face aux Pays-Bas sur le parquet de la Kindarena de Rouen, le groupe France a été sollicité pour désigner son nouveau capitaine pour les semaines à venir, comme l’avait annoncé lors d’un point presse Vincent Collet. « On a une réunion d’intelligences partagées jeudi lors de laquelle ce sujet sera mis sur la table, avait alors déclaré le patron des Bleus. Je ne choisirai pas seul le capitaine. » Le sélectionneur national n'a pas caché que le choix allait être cornélien entre Evan Fournier, qui faisait partie des « candidats évidents pour la fonction », et Rudy Gobert, qui n’a pas caché son ambition pour les Bleus.