Bleus : Howard a quitté le groupe

William Howard a quitté le groupe France jeudi après le match face à la Belgique, sous les applaudissements de ses coéquipiers.

Merci pour ton investissement, à bientôt sous le maillot Bleu 💪#TeamFranceBasket x @whow25 | #PassionnémentBleu



— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 19, 2022

Collet se donne le temps de la réflexion

Le groupe France ne contient plus que douze membres. Alors que les Bleus se sont offert une belle victoire face à la Belgique ce jeudi sur le parquet de la Sud-de-France Arena, à Montpellier, la Fédération Française de basketball (FFBB) a confirmé par l’intermédiaire d’un communiqué que William Howard a quitté le groupe, qui doit se retrouver ce lundi à Paris afin de préparer les matchs face à la République tchèque puis en Bosnie-Herzégovine, comptant pour les qualifications en vue de la prochaine Coupe du Monde. Trois ans après sa dernière sélection avec l’équipe de France, le joueur qui s’est récemment engagé avec la Joventut Badalone a fait ses adieux « sous les applaudissements de ses coéquipiers ». Dans l’intimité du vestiaire, Vincent Collet n’a pas manqué de saluer « l’investissement » de celui qui a remporté les deux derniers titres de champion de France avec l’ASVEL.Avec ce départ, les Bleus ne sont donc plus que douze, soit le nombre de joueurs que Vincent Collet devra intégrer à sa liste pour le prochain championnat d’Europe. Avant cela, les deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde permettront de faire les derniers arbitrages. « On a un peu de temps mais je ne vois pas un joueur arriver la veille, a toutefois confié le sélectionneur des Bleus dans le communiqué de la FFBB. D’autant qu’il faut le tester grandeur nature et que les joueurs concernés par ces changements ne déméritent pas. » Les dernières interrogations concernent Andrew Albicy et Moustapha Fall, tous deux absents sur blessure et pour lesquels le staff tricolore n’entend pas prendre de risques. « Même s’il n’y a pas d’équipe de France il y a un club derrière qui les attend, a rappelé Vincent Collet. Leur rééducation avance. Mais il n’y a pas de feu vert médical et cela ne dépend pas que de nous. » Un choix qui devra toutefois être tranché d’ici le 1er septembre et l’entrée en lice dans le championnat d’Europe.