Bleus : Forfait de Victor Wembayama pour la préparation du championnat d'Europe

Wembanyama pas remplacé dans le groupe

La liste des 16 joueurs sélectionnés

Vincent Collet va devoir faire sans Victor Wembanyama. Initialement intégré à la liste des 17 joueurs convoqués afin de préparer le prochain championnat d’Europe, organisé du 1er au 18 septembre prochains en République tchèque, Géorgie, Italie et Allemagne, le futur membre de l’effectif de Boulogne-Levallois a finalement été contraint de déclarer forfait. En effet, le joueur de 18 ans a été jugé insuffisamment remis d’une blessure au psoas qui l’a handicapé durant la fin de la saison 2021-2022, durant laquelle il a évolué sous les couleurs de l’ASVEL, sacré champion de France. « Après avoir fait parvenir ses derniers examens médicaux au staff médical de l’Équipe de France, et après un échange entre le médecin du joueur et le médecin de l’équipe nationale, il a été convenu qu’il n’était pas possible d’intégrer Victor Wembanyama à la préparation des Bleus pour l’EuroBasket », annonce la Fédération Française de basketball (FFBB) dans un communiqué.Alors que les joueurs sélectionnés se sont retrouvés ce vendredi à l’INSEP afin de passer des tests médicaux, le staff de l’équipe de France emmené par Vincent Collet a décidé de poursuivre cette phase de préparation avec les seize joueurs à sa disposition. « Vincent Collet n’a pas prévu de remplacer, pour le moment, le joueur », confirme la FFBB dans son communiqué. Alors que les Bleus retrouveront l’Allemagne, la Hongrie, la Slovénie, la Lituanie et la Bosnie-Herzégovine durant la phase de groupes, ils auront pas moins de quatre matchs amicaux, face aux Pays-Bas, à l’Italie par deux fois et la Belgique, puis deux rencontres comptant pour les qualifications en vue de la Coupe du Monde 2023, contre la République tchèque et la Bosnie-Herzégovine, pour se régler avant de rallier Cologne et sa Lanxess Arena pour y débuter leur parcours dans le championnat d’Europe.Andrew Albicy (Gran Canaria/ESP), Isaïa Cordinier (Virtus Bologne/ITA), Moustapha Fall (Olympiacos/GRE), Evan Fournier (New York Knicks/USA), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves/USA), Thomas Heurtel (Real Madrid/ESP), William Howard (Badalone/ESP), Mouhammadou Jaiteh (Virtus Bologne/ITA), Timothé Luwawu-Cabarrot (Atlanta Hawks/USA), Théo Maledon (Oklahoma City Thunder/USA), Amath M’Baye (Pinar Karsiyaka/TUR), Frank Ntilikina (Dallas Mavericks/USA), Elie Okobo (Monaco), Vincent Poirier (Real Madrid/ESP), Terry Tarpey (Le Mans), Guerschon Yabusele (Real Madrid/ESP)