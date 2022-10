Bleus : Deux vice-champions d'Europe et Wembanyama convoqués pour la fenêtre de novembre

Encore quatre matchs pour aller à la Coupe du Monde

Deux mois après avoir décroché la médaille d'argent du championnat d'Europe à Berlin, l'équipe de France masculine de basket fera son retour en novembre à l'occasion des qualifications pour le Mondial 2023, avec un match en Lituanie le 11 et un contre la Bosnie-Herzégovine le 14 à Pau. Et comme le veut le règlement depuis plusieurs années, le sélectionneur sera privé de la plupart de ses joueurs NBA et Euroligue pour cette fenêtre internationale.Hormis Sylvain Francisco (2 sélections), qui évolue en Grèce, et Damien Inglis (0), qui joue avec Albicy en Espagne, tous les autres joueurs de la liste des sélectionnés évoluent en Betclic Elite : Alexandre Chassang (10 sélections) à Bourg-en-Bresse, Ismaël Kamagaté (0) et Axel Toupane (21) à Paris, Paul Lacombe (32) à l'ASVEL (qui dispute l'Euroligue mais qui est libéré pour cette fenêtre), Nicolas Lang (8) à Limoges, Yoan Makoundou (0) à Monaco (même situation que pour Lacombe), Benjamin Sène (0) à Nanterre, et enfin Victor Wembanyama à Boulogne-Levallois. Le prodige du basket français, qui vient d'en mettre plein les yeux aux observateurs américains à Las Vegas, aura l'occasion d'honorer sa première sélection, à 18 ans, lui qui faisait partie de la liste élargie pour l'Euro mais qui avait dû déclarer forfait en raison d'une blessure.S'ils veulent disputer la Coupe du Monde 2023 en Indonésie, au Japon et aux Philippines, les Bleus doivent finir parmi les trois premiers d'un groupe de six. A quatre matchs de la fin, ils sont deuxièmes avec six victoires, contre sept pour la Lituanie, cinq pour le Monténégro, quatre pour la Bosnie-Herzégovine et la Hongrie et trois pour la République tchèque.